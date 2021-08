Cinco suspeitos mortos em confronto com a PM em Santo Antônio do Tauá e Paragominas

Cinco homens suspeitos de cometer assaltos foram mortos em dois confrontos com a Polícia Militar, em Santo Antônio do Tauá, na Região do Guamá e em Paragominas, na Região do Rio Capim. Na primeira troca de tiros, no Tauá, três suspeitos morreram ao enfrentar uma guarnição policial, na tarde de ontem, naquele município do nordeste paraense.

A identidade dos três homens ainda não foi divulgada. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia civil local. As primeiras informações, divulgadas pelo portal do Zé Dudu, são de que os assaltantes, armados com revólveres, teriam roubado o veículo de um empresário da cidade, que logo após o assalto acionou a PM. Houve perseguição e a polícia conseguiu alcançar os criminosos, que ao reagir foram baleados e mortos.

Em Paragominas, no sudeste do Pará, foi registrado o outro confronto, também ontem, mas à noite, quando dois suspeitos foram mortos. As vítimas foram dois rapazes, um deles identificado como Alexsandro Ferreira, de 21 anos, e outro conhecido por Pimenta. Segundo a PM, os dois estariam cometendo assaltos no Centro da cidade e foram baleados ao disparar conta a polícia em meio a uma perseguição.

O 19º Batalhão de Polícia Militar informou que o tiroteio ocorreu por volta de 22 horas, após uma guarnição em rondas pelo bairro Nagibão ser avisada de que dois homens estavam circulando pela área, roubando as pessoas em uma motocicleta Honda Bros preta.

Os policiais militares pediram reforços e se deslocaram para a Rua Roberto Teixeira, onde avistaram os suspeitos, que fugiram. Durante a perseguição, os dois homens teriam atirado nos agentes, que revidaram e os mataram. Alexsandro Ferreira já tinha passagens pelo sistema penal.

Com os dois suspeitos, os policiais apreenderam uma porção de maconha prensada, a motocicleta e duas armas de fogo, sendo uma de fabricação caseira e um revólver calibre 38 com numeração raspada.

Por Paulo Jordão

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação