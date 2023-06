Cinco tripulantes de barco que naufragou são achados com vida

Cinco tripulantes do barco BP Safadi Seif, que naufragou com oito ocupantes no Litoral Sul de Santa Catarina na noite da última sexta-feira (16), foram achados e resgatados com vida na noite deste sábado (17). A Marinha do Brasil confirmou o resgate e disse que o grupo estava em “bom estado de saúde”. A busca pelos outros três tripulantes continua neste domingo (18).

De acordo com o portal G1, o grupo foi achado por um navio rebocador que patrulhava a área, a 180 km da costa. Os cinco homens teriam sido encontrados flutuando em uma pequena balsa.

Após o naufrágio, a Capitania dos Portos em Santa Catarina iniciou buscas aéreas no primeiro local que foi indicado como tendo sido o do desaparecimento: a cerca de 40 km da costa da cidade catarinense de Garopaba. No entanto, neste sábado, o Corpo de Bombeiros recebeu registros de embarcações que avistaram o Safadi Seif a cerca de 180 km da costa e, com isso, as buscas serão ampliadas neste domingo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação chegou a passar duas informações antes de naufagar: uma automática do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS) e outra informando para onde pretendiam se deslocar para pescar.

Nos últimos dias, a costa da Região Sul tem sofrido com ventos e chuvas fortes em decorrência da passagem de um ciclone extratropical. A Marinha do Brasil chegou a, inclusive, emitir um alerta de ressaca válido até a tarde deste sábado para a faixa sul de Santa Catarina, até a altura de Florianópolis.

