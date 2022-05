Cine Azul começa este mês para autistas em Santarém

Ainda neste mês de maio, salas de cinema da rede Cinesystem em Santarém, no oeste do Pará, terão sessão especial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. Várias cidades brasileiras já realizam as sessões especiais com espaço exclusivo destinado a esse público.

No Pará, no último dia 28 de abril, o govenador do Pará, Helder Barbalho, sancionou a lei que instituiu a “Sessão Azul” de cinema, que garante a reserva de sessões especiais em cinemas do estado para autistas e seus acompanhantes.

O Cine Azul foi criado para garantir entretenimento e inclusão às pessoas autistas.

De acordo Samara Vilvert, Gerente de Marketing e Produtos da Rede Cinesystem, em Santarém, serão realizadas sessões mensais. Apesar de a lei estadual ter prazo de 90 dias para entrar em vigor, ela informa que o ‘Cine Azul’ será iniciado no município neste mês.

“Na semana da realização da sessão, as pessoas notarão que existirá uma sessão no nosso site identificada como sessão Cine Azul”, antecipou Samara Vilvert.

Segundo ela, os funcionários foram treinados e orientados para atender a todos, inclusive este público. “A sala também é preparada para tal, luzes acessas, som mais baixo, tudo para deixar o portador de TEA o mais confortável possível”, explicou.

Samara informou que o filme será de acordo com o que estará em cartaz na semana da sessão. “O que temos já definido é que a sessão Cine azul será sempre na 1ª sessão do 4ª sábado do mês. Em maio ocorrerá no dia 28/05. Os valores também são os vigentes no período e que podem ser consultados no nosso site. Vale lembrar que o portador de TEA não paga ingresso”, completou.

A lei estadual determina que as salas de cinemas no Pará reservem, no mínimo, uma sessão mensal para pessoas com autismo e sigam, por exemplo, alguns procedimentos para a exibição dos filmes como som mais baixo, luz acesa e a permissão para que os autistas possam entrar e sair quando quiser, dar um passeio pela sala.

Durante a sessão, a plateia terá liberdade para ficar bem à vontade para andar, dançar, gritar e cantar.

Além disso, obrigatoriamente, o símbolo mundial do espectro autista deverá estar afixado na entrada da sala.

Por causa da falta de compreensão e informação das pessoas em relação ao comportamento das pessoas com autismo, muitas famílias deixam de levar os filhos aos espaço de lazer, principalmente a uma sala de cinema. Com a lei que garante a sessão especial exclusiva a esse público, além da parte de entretenimento, tem o lado inclusivo, pois assim, as famílias e os autistas podem interagir não apenas entre eles, mas com as outras pessoas também. O preconceito ainda é uma das grandes barreiras enfrentados pelas pessoas com TEA e seus familiares.

