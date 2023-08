Neste próximo sábado, dia 26 de agosto, o Cinesystem vai exibir na sessão azul o filme Besouro Azul, estrelado pela atriz brasileira Bruna Marquezine, ao lado dos astros Xolo Maridueña e Susan Sarandon, em uma super produção do DC Studios.

O Cine Azul é uma sessão inclusiva com redução de estímulos para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), onde é oferecido uma incrível experiência de cinema sempre no último sábado do mês.

Foto Destaques: Reprodução