Cine Líbero exibe hoje produções audiovisuais bragantina

Nesta segunda-feira (7) o Cine Líbero Luxardo vai exibir sessões especiais do Projeto Janelas, a “Mostra Curta Bragança” com a exibição dos curtas metragens: “Benzedeira”, “Bragança: a cidade e o trem”, “Madá”, “ Ynstalação Caboketykas”, “Corredora”, “Serra Velha”, “Mestres do Beiju”.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP). A “Mostra Curta Bragança” terá sessão única a partir das 19h com a exibição de produções de realizadores atuantes na região bragantina para o Líbero Luxardo. Ela é organizada pelo realizador audiovisual San Marcelo, idealizador do Festival Curta Bragança, que ocorria anualmente na Pérola da Caeté. Esta nova iniciativa propõem a visibilidade a essa produção crescente, que faz parte de movimento artístico que atualmente existe em Bragança.

O Projeto Janelas faz parte do Cine Líbero Luxardo que tem como objetivo dar espaço às produções paraenses ou obras audiovisuais brasileiras feitas de forma independente. As exibições ocorrem normalmente às segundas-feiras, com entrada franca ou cobrança de ingresso.

Para ter acesso ao cinema, os usuários devem seguir os protocolos de segurança contra a Covid-19, como por exemplo, o uso obrigatório de máscara, apresentação do cartão de vacinação no ato da compra do ingresso e na entrada da sala de exibição, além de distanciamento social.

Serviço:

07/03 – 19h – Entrada franca

– Benzedeira

– Bragança: a cidade e o trem

– Madá – San Marcelo

– Ynstalação Caboketykas – Corredora

– Serra Velha

– Mestres do Beiju

Foto: Reprodução Divulgação