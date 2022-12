Cine Líbero inicia ano com retrospectiva de filmes exibidos em 2022

O Cine Líbero Luxardo, localizado no Centur, relembra as produções que marcaram o ano de 2022. A programação, que vai ser exibida de 03 a 18 de janeiro, conta com 14 filmes. Os ingressos serão vendidos por 12 reais, na bilheteria do Cine Líbero Luxardo, uma hora antes das sessões.

“A Pior Pessoa do Mundo”, “Crimes of the future”, “Drive My Car” e “Licorice pizza” são alguns dos destaques da agenda desse mês. Confira a programação:

03/01

16h – Crimes of the Future

18h – Aftersun

19h50 – Roda do Destino



04/01

16h20 – Serial Kelly

18h – A Ilha de Bergman

20h – Carvão



05/01

15h40 – Marte Um

17h50 – Aftersun

19h40 – A Pior Pessoa do Mundo



06/01

15h30 – Aftersun

17h20 – Moonage Daydream

19h50 – Deserto Particular



07/01

16h – Bardo

18h50 – Drive My Car



08/01

15h30 – Serial Kelly

17h10 – A Pior Pessoa do Mundo

19h30 – Licorice Pizza



10/01

15h40 – Moonage Daydream

18h10 – A Ilha de Bergman

20h10 – Aftersun



11/01

15h40 – Carvão

17h40 – Roda do Destino

19h50 – Marte Um



12/01

16h – Drive My Car

19h10 – Bardo

13/01

15h40 – Deserto Particular

17h50 – Crimes of the Future

19h50- Marte Um



14/01

15h10 – Carvão

17h10 – A Pior Pessoa do Mundo

19h30 – Licorice Pizza



15/01

16h – Drive My Car

19h10 – Bardo



17/01

15h30 – Deserto Particular

17h40 – Crimes of the future

19h40 – A Pior Pessoa do Mundo



18/01

16h – Aftersun

17h50 – Serial Kelly

19h30 – Licorice Pizza

Serviço:

Retrospectiva 2022 Cine Líbero Luxardo

Data: 03 a 18/01/23

Ingressos: R$12 (inteira) R$6 (meia)

Pagamento apenas em dinheiro

Texto: Álvaro Frota/Ascom FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação