Cine Líbero Luxardo apresenta programação de dezembro com estreia de filmes

Dezembro começa a todo vapor no Cine Líbero Luxardo, pois o espaço já tem sua programação marcada para os dias 1 a 7 deste mês. O documentário “Moonage Daydream” segue em cartaz nas sessões regulares que também contarão com a estreia dos longas “Aftersun” e “Carvão”. Já nas sessões paralelas, que ocorrerão ao longo do mês, serão exibidos os filmes “Clube de Compras Dallas”, “Grisbi, Ouro Maldito” e “Gremlins”.

O drama “Aftersun” , dirigido por Charlotte Wells, conta a história de Sophie, uma jovem que reflete sobre a alegria e melancolia de um feriado que passou com o pai, Calum, quando tinha apenas onze anos. Ao passar dos anos, as memórias da protagonista ganham novo significado enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que não conhecia. Já o longa brasileiro “Carvão”, de Carolina Markowicz, acompanha uma família do interior que tem a vida transformada quando resolve hospedar um traficante argentino em sua casa.

O projeto Cine Saúde, exibirá no dia 05 de dezembro, “Clube de Compras Dallas” em parceria com a Universidade Federal do Pará. A obra que tem a direção de Jean-Marc Vallée, a obra traz o dram vivido por Ron Woodroof, um eletricista heterossexual de Dallas que foi diagnosticado com AIDS em 1986, durante uma das épocas mais obscuras da doença. O filme será tema de um debate com especialistas sobre politicas públicas para pessoas que vivem com HIV no Brasil, que ocorrerá logo após a exibição.

No dia 12 de dezembro, o projeto Maldita Cineclube, com curadoria de Cauby Monteiro, Max Andreone e Aerton Martins, apresentará “Grisbi, Ouro maldito”, clássico do cinema noir, dirigido por Jacques Becker. Ao final da projeção, também haverá um debate. Para finalizar, o projeto Cineliso vai exibir “Gremlins”, no dia 23 deste mês, filme clássico da TV aberta dirigido por Joe Dante.

Programação

Sessões Regulares

Moonage Daydream

Data: 1 a 7/12 (exceto dias 2 e 5)

Horário: 15h40 (01, 04 e 07/12) | 17h40 (03/12) | 19h40 (06/12)

Ingressos: R$12 (inteira) e R$6 (meia)

Classificação: 14 anos

After Sun

Data: 1 a 7/12 (exceto dias 2 e 5)

Horário: 20h10 (01, 03 e 07/12) | 18h10 (04/12) | 15h40 (06/12)

Ingressos: R$12 (inteira) e R$6 (meia)

Classificação: 14 anos

Carvão

Data: 1 a 7/12 (exceto dias 2 e 5)

Horário: 18h10 (01 e 07/12) | 15h40 (03/12) | 20h10 (04/12) | 17h40 (06/12)

Ingressos: R$12 (inteira) e R$6 (meia)

Classificação: 18 anos

Sessões Paralelas

Clube de Compras Dallas (Cine Saúde)

Data: 05/12

Horário: 18h30

Entrada Franca

Classificação: 16 anos

Debate após a exibição, com o tema “políticas públicas para pessoas que vivem com HIV/AIDS no Brasil”

Grisbi, Ouro Maldito (Maldita Cineclube)

Data: 12/12

Horário: 19h

Entrada Franca

Classificação: 16 anos

Debate após a exibição

Gremlins (Cineliso)

Data: 23/12

Horário: 19h

Entrada Franca

Classificação: livre

Fotos: Divulgação