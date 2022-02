Cine Líbero Luxardo está com algumas novidades nas Sessões Regulares até está quarta-feira  

Os amantes da sétima arte, não podem perder a oportunidade de assistir os filmes que estão nas sessões regulares do Cine Líbero Luxardo, em Belém. Os filmes que estão em cartaz são o longa polonês Eu Não Choro, e a produção nacional Fortaleza Hotel, além do longa Benedetta que estreou no festival de Cannes, concorrendo ao palma de ouro e á queer palm, e foi selecionado como um dos 10 melhores filmes de 2021 pela revista Cahiers du cinéma.

O filme Eu Não Choro, conta o drama de uma adolescente chamada Olka, que ajuda a mãe a cuidar do irmão deficiente, enquanto o pai trabalha em uma construção em Dublin. Porém seu pai acaba morrendo em um acidente, a jovem torna-se responsável cuidando dos trâmites do seu funeral, ela viaja a Irlanda, onde descobre verdades inesperadas.

Já a produção nacional Fortaleza Hotel narra a história de duas mulheres, uma é camareira em busca de uma nova vida, a outra é uma hospede sul-coreana que veio ao Brasiol para resgatar o corpo de seu falecido marido, ambas têm seus caminhos cruzados onde é estabelecendo uma intensa relação de solidariedade buscando encontrar uma na outra a solução para seus problemas.

Já o longa Benedetta, é inspirado na história real da freira Benedetta Carlini, continua em cartaz após grande sucesso.

O Cine Líbero Luxardo segue com os protocolos de segurança contra a covid-19 e é necessário a apresentação do cartão de vacinação no ato da compra do ingresso e na entrada da sala de exibição, além do uso de máscar e distanciamento social obrigatórios.

Os ingressos são vendidos uma hora antes de cada sessão e o pagamento é feito somente em dinheiro. Os filmes serão exibidos até o dia 23 de fevereiro em horários distintos. Acompanhe a grade completa:

Benedetta

Data: 17 a 23/02 (exceto dias 19 e 21/02)

Horário: 16h10

Classificação: 18 anos

Eu Não Choro

Data: 17 a 23/02 (exceto dias 19 e 21/02)

Horário: 20h

Classificação: 14 anos

Fortaleza Hotel

Data: 17 a 23/02 (exceto dias 19 e 21/02)

Horário: 18h30

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia)

Local: Cine Líbero Luxardo, na avenida Gentil Bittencourt, 650, no bairro de Nazaré, em Belém.

Foto: Reprodução fcp.pa.gov.br