Cine Líbero Luxardo inicia hoje mostra de cinema Japonês 2022

Para quem adora produção de filmes japoneses, não pode perder a mostra de cinema japonês 2022 no Cine Líbero Luxardo que inicia a partir de hoje (10), ás 19h, e segue até quarta-feira (16).

Serão exibidos oito títulos inéditos, incluindo histórias de época, dramas emocionantes e animes para o público infanto-juvenil, e o melhor, tudo de graça. O evento é uma realização do Consulado do Japão em Belém, com parceria do Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Pará.

A programação terá duas sessões, de terça a domingo, nesta quinta-feira (10) o primeiro filme a ser exibido, será a produção do famoso diretor Makoto Shinkai, o filme Cinco Centímetros Por Segundo (2007), um anime romântico, que conta a história de Takaki Tono e seu encontro e desencontro com sua melhor amiga.

já o segundo filme, For Love´s (2018), tem como narrativa a alegria da vida na fabricação da bebida tradicional japonesa, o sakê, aos amantes dessa bebida milenar, não pode perder essa oportunidade de assistir.

Confira a programação completa

Dia 10/02 (quinta-feira), 18h00

Cinco centímetros por segundo(秒速5センチメートル)(2007, 63 min, livre)

Dirigido pelo diretor Makoto Shinkai, o filme narra a história de Takaki, Akari e seus amigos. Ao retornar para Tóquio, Akari recebe a notícia que Takaki deve se mudar. Mesmo com a entrada de outras pessoas em sua vida, Takaki não esquece Akari e passa a imaginar se um dia terá a chance de encontrá-la novamente.



Dia 10/02 (quinta-feira), 19h00

Abertura da Mostra



Dia 10/02 (quinta-feira), 19h20

For Love’s Sake (Koino shizuku恋のしずく) (2018, 1h57min, 14 anos)

O filme gira em torno da alegria da vida vivida por Shiori que se desperta para a fabricação da bebida tradicional japonesa, o sakê, em Saijo, na cidade de Higashi-Hiroshima.



Dia 11/02 (sexa-feira), 15h20

Um Conto sobre a Culinária Samurai (武士の献立)(2013, 2h1min,12 anos)

O filme apresenta as refeições preparadas de acordo com o livro de receitas da família Funaki, “Ryori Mugonsho” e o funcionamento das cozinhas das famílias dos samurais no período Edo. A criada Haru é uma cozinheira de mão cheia que se divorciar de seu marido depois de um ano. Ela é convidada pelo samurai-cozinheiro Dennai, a se casar com o seu filho e herdeiro Yasunobu e ajudá-lo na sua falta de habilidade culinária.



Dia 11/02 (sexta-feira), 17h30

Strawberry Song (Ichigo no Utaいちごの唄) (2019, 1h54 min,12 anos)

Um homem e uma mulher que se separaram e circunstâncias tristes devido à morte de um amigo se reencontram 10 anos depois, na noite de Tanabata (Festival das Estrelas) e prometem se encontrar todos os anos na mesma ocasião.



Dia 12/02 (sábado), 16h00

O Lugar Prometido em Nossa Juventude(雲のむこう、約束の場所) (2004, 1h31min, livre)

Do renomado diretor Makoto Shinkai

Hiroki e Takuya moram em Aomori e são estudantes do ensino fundamental. Atraídos pela colega Sayuri, ambos ficam intrigados pela misteriosa torre erguida do outro lado da fronteira do Estreito de Tsugaru, em Hokkaido. Os meninos prometem a Sayuri voar até esta torre a bordo de um avião construído por eles mesmo.



Dia 12/02 (sábado), 17h40

The Tokyo night sky is always the densest shade of blue (Yozora wa itsudemo saikomitsudo no aoiroda夜空はいつでも最高密度の青色だ) (2017, 1h48n, 14 anos)

Do diretor Yuya Ishii, é uma adaptação moderna da coleção de poemas de Tahi Saihate, selecionada pelo Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro de 2017. Retrata de modo vívido os jovens na luta contra a solidão e seus conflitos em uma cidade difícil. Há uma cena de roupas íntimas femininas.



Dia 13/02 (domingo), 15h40

Pop in Q (ポッピンQ)(2016, 1h35min, livre)

Dirigido por Naoki Miyahara, o mesmo diretor da série “Pretty Cure”. Jovens garotas se levantam contra uma crise global neste desenho de fantasia. Isumi encontra uma “pedra do tempo” no mar. Quando ela pega o fragmento, um mundo desconhecido se abre à sua frente e ela se encontra com um ser desconhecido chamado Pokon.



Dia 13/02 (domingo), 17h30

Parks(パークス) (2017, 1h58min, 12 anos)

Drama de uma estudante de ensino médio Haru que encontra na música uma forma de se conectar com o falecido pai, na cidade de Kichijoji, em Tokyo. É um filme comemorativo ao 100º aniversário da abertura do Parque Inokashira da mesma cidade. A história conecta acontecimentos da década de 1960 à atualidade.



Dia 15/02 (terça-feira), 15h20

Strawberry Song (Ichigo no Utaいちごの唄) (2019, 1h54min,12 anos)



Dia 15/02 (terça-feira), 17h30

For Love’s Sake (Koino shizuku恋のしずく) (2018, 1h57min, 14 anos)



Dia 16/02 (quarta-feira), 15h30

Parks(パークス) (2017, 1h58min, 12 anos)



Dia 16/02 (quarta-feira), 17h40

The Tokyo night sky is always the densest shade of blue (Yozora wa itsudemo saikomitsudo no aoiroda夜空はいつでも最高密度の青色だ) (2017, 1h48min, 14 anos)

Foto: Divulgação