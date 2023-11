Cine Líbero Luxardo reabre com Festival Varilux de Cinema Francês

Nesta quinta-feira (09), o Cine Líbero Luxardo, em Belém, abre as portas para mais uma produção audiovisual, com a programação do Festival Festival Varilux de Cinema Francês, que ocorre em várias cidades brasileiras. Na capital paraense o festival é uma parceria com a Aliança Francesa, apresentando uma seleção de filmes recentes e inéditos no Brasil. Confira a Programação do Festival Varilux.

Nest edição o destaque das produções tem nomes como os atores e atrizes Justine Triet, Cédric Kahn, Rodrigo Sorogoyen, Léa Drucker e Anna Novion. Esses artistas já brilharam em festivais internacionais como Cannes e Biarritz e será uma oportunidade para o público brasileiro assistir às suas atuações mais recentes.

O Festival Varilux já atraiu mais de um bilhão de espectadores desde sua criação. É uma rica oportunidade de prstifgiar esse evento que já contempla parte da agenda anual do Cine Líbero Luxardo.

Modernidade – A nova sala Cine Líbero Luxardo conta com novo tratamento acústico, nova iluminação na sala e corredores, novos pisos e pintura. A sala de exibição agora possui 102 assentos, incluindo dois destinados a Pessoas com Deficiência (PcD). A bilheteria digital, solicitação frequente do público do espaço, também foi implementada e estará disponível desde a reabertura. A obra iniciou em 19 de janeiro de 2023 e durou 10 meses.

Serviço:

Reabertura do Cine Líbero Luxardo

Festival Varilux de Cinema Francês

Data: 09 a 22/11

Horário: 19h

Local: Cine Líbero Luxardo, Térreo da FCP

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

Foto: Divulgação