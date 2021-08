Cine Líbero Luxardo Volta a Funcionar Em Belém

A sala da fundação cultural do Pará que funciona desde 1986, sendo o cinema mais antigo e famoso de Belém conhecido como Cine Líbero Luxardo, está de portas abertas novamente, depois de mais de 1 ano de portas fechadas por conta da pandemia, ela irar retornar com suas atividades fílmicas neste final de semana.

Haverá uma pré-estreia de inauguração nos dias 14 e 15 de agosto nos horários de 18h e 20h, o retorno oficial fica marcado para quinta-feira(19) na semana que vem, aos que vão prestigiar nesta pré-estreia o retorno da sala de cinema, o filme que será exibido chama-se “Piedade” que será estrelado pela premiada atriz Fernanda Montenegro com o ator Cauã Reymond, os ingressos continua sendo o mesmo valor para estudantes e para entrada tradicional, lembrando que o espaço irar receber apenas 40% da sua capacidade total que equivale a 35 pessoas por sessão, respeitando todas as medidas do protocolo de segurança contra a covid-19.

Foto: fcppagovbr