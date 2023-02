‘Cine QT’ leva entretenimento aos pacientes do Hospital Oncológico Infantil

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), localizado em Belém, instalou na sala de quimioterapia um projetor que leva a magia do cinema para o ambiente hospitalar, o “Cine QT” um projetor idealizado pela equipe multiprofissional da instituição para promover entretenimento aos pacientes e acompanhantes. O filme escolhido foi “Hotel Transilvânia” (2012) foi o longa-metragem escolhido para que crianças e adolescentes pudessem se distrair durante o tratamento.

De acordo com a psicóloga do Hospital, Larissa Firma, explica que a iniciativa minimiza o impacto da hospitalização, o estresse e as dores. “ O Cine QT foi pensado com o intuito de proporcionar atividades e momentos lúdicos para as crianças que estão em tratamento quimioterápico ambulatorial. Além deste, também realizamos outros projetos multidisciplinares, como ‘Sala de Espera’, no qual abordamos pacientes e familiares sobre diferentes temas, e o ‘Projeto Dodói’, desenvolvido em parceria com o Instituto Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), e pelo qual trabalhamos, de forma lúdica, o recebimento do diagnóstico”, explica a profissional.

Ainda de acordo com a profissional, o entretenimento influencia a mudança benéfica na rotina dos usuários , acompanhantes e profissionais. “Buscamos proporcionar distrações àqueles pacientes que, durante o tratamento oncológico, têm vindas diárias ou semanais ao Hospital para a realização de quimioterapia. Além da exibição do filme, hoje nós levamos tiaras para as meninas e máscaras para os meninos, pois é uma forma de incentivar a socialização”, acrescentou a profissional.

Apoio ao tratamento

Com chope de frutas e pipocas, a plateia não desgrudou os olhos do filme. O projeto também traz alegria a quem acompanha de perto o enfrentamento à doença. “Essa programação é muito boa para as crianças, porque elas ficam muito tempo aqui em tratamento. É mais um espaço para se divertirem, e eu acho muito legal, porque tem dias que eles estão muito estressados. Não tenho dúvida de que o cinema ajuda no tratamento”, diz Nilce de Lima, avó da paciente Larissa Gabrielly.

Os longas escolhidos são conhecidos do grande público, e continuam arrancando risadas e prendendo a atenção das crianças. “Eu gosto bastante das programações daqui. Já vi esse filme, mas assistir aqui dentro é diferente, porque eu me distraio de tudo que está acontecendo”, conta a marabaense Ketellin Nicole, 12 anos, que há três meses luta contra um linfoma.

Vínculos

Além do entretenimento, o Projeto Cine QT busca tornar o ambiente hospitalar mais agradável, contribuindo para a melhoria do bem-estar do paciente e acompanhante.

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo integra a rede de saúde mantida pelo Governo do Pará. Gerenciado pelo Instituto Diretrizes, a unidade é referência no tratamento de crianças e adolescentes na região amazônica, e fica na Travessa Quatorze de Abril, 1394, Bairro São Brás, em Belém.

Foto: Divulgação