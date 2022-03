Cine Saúde retorna a programação do Líbero Luxardo na próxima segunda-feira (28)

Por meio de uma parceria entre a Fundação Cultural do Pará e a Universidade Federal do Pará (UFPA) o Cine Líbero Luxardo apresenta o filme “Contágio” do diretor Steven Soderbergh, a partir da próxima segunda-feira (28), o filme retrata o processo de um vírus letal, transmissível pelo ar, que mata em poucos dias. Com a epidemia se espalha rapidamente, a comunidade médica mundial inicia uma busca para encontrar a cura e controlar o pânico que espalha mais rápido do que o próprio vírus.

O filme faz parte do Cine Saúde que retorna a programação no Líbero Luxardo após dois anos. Além do cine saúde, curtas e longas metragens nacionais serão exibidos, com entrada franca, na mostra Cine Arte e Muralismo. Nas sessões regulares, permanecem em cartaz em últimas exibições “A Professora de Violino” e “Undine”.

O Cine Líbero Luxardo segue com os protocolos de segurança contra a Covid-19, com a apresentação do comprovante de vacinação no ato da compra do ingresso e na entrada da sala de exibição, uso obrigatório de mascara e distanciamento social. Os ingressos são sempre vendidos uma hora antes da sessão e o pagamento é feito somente em dinheiro.

Serviço

Mostra Semana Cine Arte e Muralismo

As mil mulheres

Data: 24 de março

Horário: 16h

Classificação: Livre

À luz delas

Data: 25 de março

Horário: 16h

Classificação: Livre

Correnteza

Data: 26 de março

Horário: 16h

Classificação: Livre

Na batida do brega

Data: 26 de março

Horário: 16h45

Classificação: Livre

Hylidae no labirinto mental

Data: 26 de março

Horário: 17h15

Classificação: Livre

Móbile Lunar: Sonhos

Data: 27 de março

Horário: 16h

Classificação: Livre

Amador, Zélia

Data: 28 de março

Horário: 16h

Classificação: Livre

Meus Santos saúdam teus Santos

Data: 28 de março

Horário: 16h30

Classificação: Livre

Sessões Regulares

Undine

Data: 24 a 30 de março (exceto 28)

Horário: 19h50

Classificação: 14 anos

A Professora de Violino

Data: 24 a 30 de março (exceto 28)

Horário: 18h

Classificação: 16 anos

Para as sessões regulares: Ingressos a R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Local: Cine Líbero Luxardo, Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré

Foto: Carlos Sodré/ Ag. Pará