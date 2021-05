Cineasta é morto e desmembrado pelos próprios pais por não ser casado

O cineasta iraniano Babak Khorramdin, de 47 anos, foi brutalmente assassinado pelos próprios pais e teve o corpo desmembrado e jogado em uma mala. Babak havia retornado ao país natal para confrontar os progenitores sobre sua decisão de nunca ter se casado.

Inconformados com a informação, os pais do cineasta realizaram um “crime de honra”. Os restos mortais de Babak foram encontrados em sacos de lixo e em uma mala no oeste de Teerã.

Segundo a revista Monet, o pai do iraniano admitiu ter anestesiado o filho e o assassinado com golpes de faca. Além disso, teria fatiado seu corpo e jogado os restos mortais no lixo.

A polícia encontrou evidências de assassinato na casa da família. A mãe de Babak também participou do crime e, juntamente com o marido, foi presa.

Em depoimento à polícia, o casal ainda afirmou ter matado sua filha há três anos e um genro, há 10 anos. O método teria sido o mesmo usado contra o cineasta. O patriarca declarou, no tribunal, não se arrepender de seus atos.

Social media in Iran is gripped by the shocking murder of filmmaker Babak Khorramdin. His parents admitted to killing and dismembering him in their home. Today it emerged they’ve also confessed to killing their daughter and son-in-law. The dad says “I feel no remorse at all”. https://t.co/zw0iwG1QFv

— Golnar Motevalli (@golnarM) May 19, 2021