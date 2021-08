Cinema e oficinas gratuitas são oferecidas em São Domingos do Capim

Uma caravana com cinema e oficinas gratuitas ocorre até quarta-feira (18) em São Domingos do Capim. Os moradores da cidade poderão assistir a três sessões de filmes, além de participar de oficinas de formação e iniciação na área audiovisual.

A programação ocorre no Anfiteatro da Praça Marçal Palheta, além de pontos da orla da cidade. Os filmes são livres para todas as idades e as sessões contam com distribuição de pipoca.

Já para as oficinas é necessário inscrição. Os interessados podem entrar em contato com a organização no telefone (91) 98909-8445. Os audiovisuais produzidos nas oficinas serão exibidos para a comunidade.

O barco com as atrações chegou em São Domingos do Capim após percorrer outras nove cidades com entretenimento e cultura em uma estrutura levada até os locais através da embarcação ‘O Marujo’.

Desde julho, o projeto Cine Energia percorre as regiões ribeirinhas com o cinema itinerante, segundo a Equatorial Pará, responsável pelo projeto.

Fonte: G1 PA

Foto: Reprodução/Equatorial Pará