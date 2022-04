Cinema Olympia completa 110 anos e terá festival de celebração

O cinema alternativo e cultural de Belém, mais antigo do Brasil em funcionamento, o Cinema Olympia, estará completando no dia 24 de abril 110 anos. E para celebrar está data, uma grande homenagem será feita pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), realiza o Festival Olympia de 26 a 28 de abril.

Atualmente o espaço está sendo reformado, então por esta razão o festival será realizado no auditório Acyr Castro, localizado no Memorial dos Povos, em Nazaré. Durante o festival, além da exibição de filmes, haverá debates com convidados especiais.

O festival terá a entrada franca, a programação iniciara sempre as 17h.

Acompanhe a programação completa:

26/04 (Terça-feira)

– Um dia qualquer, de Líbero Luxardo. Comentários: Michel Pinho, professor e historiador.

27/04 (Quarta-feira)

– Amador, Zélia, de Ismael Machado. Comentários: Elza Rodrigues, jornalista, titular da Coordenadoria Antirracista de Belém (Coant) e militante do Centro de Defesa do Negro do Pará (Cedenpa).

28/04 (Quinta-feita)

Transamazônica, utopias na selva, de Luiz Arnaldo Campos. Comentários : Luiz Arnaldo, cineasta.

