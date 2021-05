Cinemas dos EUA retiram obrigação do uso de máscara para vacinados

As máscaras não são mais exigidas nas três principais redes de cinema dos Estados Unidos para pessoas que estão totalmente vacinadas contra o novo coronavírus, de acordo com as diretrizes atualizadas nesta sexta-feira (28).

AMC Entertainment, Cinemark e Regal Cinemas anunciaram em seus sites que os frequentadores dos cinemas que não estiverem totalmente vacinados precisarão usar máscaras e que outras medidas de distanciamento social e protocolos de limpeza permanecerão em vigor.

“De acordo com as diretrizes do CDC, as máscaras não são necessárias para aqueles que estão totalmente vacinados”, disse a AMC em seu site, referindo-se ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. “Se você não estiver totalmente vacinado, pedimos que continue a usar máscara, a menos que esteja desfrutando ativamente de comida ou bebida.”

Atualizações semelhantes sobre a política de máscara foram feitas nos sites das redes Regal e Cinemark. Todas as três disseram que vão seguir as regras estaduais e locais sobre o uso de máscaras, que podem ser diferentes das diretrizes do CDC.

As mudanças nos cinemas ocorrem duas semanas depois que o CDC disse que as pessoas totalmente vacinadas não precisam usar máscaras em nenhum ambiente.

Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI