Circuito Icoaraci Folia é festa e também mais dinheiro no bolso de comerciantes e vendedores ambulantes

O Carnaval não é´só uma grande festa popular, uma expressão de pluralidade e de cultura. É também o período de estímulo à economia. O Circuito Icoaraci Folia, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Diac), não só enche o corredor com música e alegria, mas impulsiona a economia local: gera oportunidades e renda.

Durante os seis dias de folia, de 9 a 14 de fevereiro, os estabelecimentos comerciais ao redor do circuito têm registrado um aumento significativo no fluxo de clientes. Bares, restaurantes, lanchonetes e vendedores ambulantes têm visto suas vendas dispararem, atendendo à demanda por alimentos, bebidas e produtos característicos do período carnavalesco.

Luzirene Santos trabalha em um restaurante que fica no corredor da folia e funciona durante todos os dias, o ano todo. Segundo a atendente, é no período do carnaval, no Circuito Icoaraci Folia, que aumenta o movimento e assim a renda do estabelecimento.

“Aqui nosso restaurante trabalha com comida, com churrasco, com alimentação no geral. Desde quando começou o carnaval, na sexta-feira, foi preciso contratar duas pessoas extras, porque a demanda tem sido muito grande”, comentou Luzirene. “Todos os dias está dando lotado, às vezes fechamos bem tarde fazendo atendimento e vendendo churrasco. Nossa renda nesse período é muito boa. A Prefeitura está de parabéns pelo evento, tem rendido bastante pra gente, e teve bastante trabalho. Que até o último dia de carnaval tenha cada vez mais venda”.

Trabalhadores informais

O Circuito Icoaraci Folia também é uma fonte de renda para muitos trabalhadores informais, que aproveitaram a oportunidade para comercializar adereços, fantasias e acessórios, o que agrega valor à economia local e fortalece os laços comunitários. Moradores como Rosemary Gama, que durante os seis dias de Circuito Icoaraci Folia aproveitou para vender tiaras, máscaras e fantasias de carnaval.

“Eu sempre trabalho vendendo os artigos por época, e o carnaval é um dos melhores momentos pra lucrar. Temos família, e precisamos ter nosso dinheiro, então estou aqui pra fazer minhas vendas e curtir o carnaval”, comenta Rosemary. “O que mais está saindo é a tiarinha de coelho, algemas pra quem se fantasia de policial e muita máscara. Está uma excelente venda”.

Renda extra

O Carnaval também gerou trabalho temporário para muitos moradores locais, que encontraram no dinamismo do carnaval a oportunidade de uma renda extra.

A família Castro reside na rua 15 de Agosto, numa casa onde todos os blocos e trios passam na frente, e que ainda é um ponto de concentração. A família viu nesse movimento na frente de sua casa a oportunidade para vender comidas, bebidas, entre outras coisas. De acordo com um dos familiares que trabalha na venda, Jefferson Castro, as vendas foram tão boas que foi necessário realizar a reposição do material para continuar. Além disso, impulsionada pelas vendas no período carnavalesco, a família pretende realizar vendas também fora da época de carnaval.

“Abrimos esse empreendimento para aproveitar o circuito que passa aqui na frente e vender. Mas a partir daqui queremos também abrir outra coisa que vai ser durante o ano todo”, afirmou Jefferson. “É uma excelente iniciativa da Prefeitura fazer esse carnaval pro povo da Vila Sorriso, porque não tínhamos antes, agora não é mais preciso sair de Icoaraci pra curtir o carnaval. O movimento de vendas está muito bom. Todo nosso abastecimento acabou nos dois primeiros dias, então foi preciso abastecer de novo do zero para os outros dias de folia”, festejou Jefferson Castro.

O Agente Distrital de Icoaraci, Gregório Neto, reforçou que o Carnaval é importante para a economia local, impulsionando o comércio, o turismo e gerando diversas oportunidades de trabalho em muitos setores.

“Esse é um dos objetivos do Circuito Icoaraci Folia, movimentar a economia da nossa região. Todos esses dias o comércio tem sido impulsionado, e têm sido criadas várias oportunidades que beneficiam os moradores de Icoaraci”, destaca Gregório. “É uma felicidade para todos, para quem brinca e para quem trabalha”. .

Ao movimentar a economia local, criar empregos temporários e fortalecer os laços comunitários, o evento se consolida na identidade não só do distrito, mas também da cidade de Belém, constituindo um carnaval de todas as cores, e de vários empreendimentos.

Texto: Felipe Neves

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom ADIC