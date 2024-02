Circuito Icoaraci Folia garante segurança e bem-estar para os foliões

Começou oficialmente na noite desta sexta-feira, 9, o Circuito Icoaraci Folia. Promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), o evento já arrastou milhares de foliões nesse primeiro dia de programação, que se estende até o 14 de fevereiro.

O Carnaval de Icoaraci teve sua abertura marcada por muita alegria da população, que se divertiu atrás dos trios elétricos e também participou dos tradicionais blocos de rua.

Para a tranquilidade e bem-estar do público presente no corredor da folia, os órgãos de segurança pública uniram esforços para garantir um ambiente seguro e protegido durante as festividades. Está sendo realizada uma ação conjunta entre os órgãos, entidades municipais e estaduais, que vão atuar durantes os seis dias do circuito, no distrito de Icoaraci.

A operação de segurança conta com a Guarda Municipal de Belém (GMB), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Garantia da ordem pública

Os agentes de segurança estão espalhados pelo circuito, realizando patrulhamento ostensivo e monitoramento das áreas de concentração de foliões. A presença das equipes de segurança contribui para inibir qualquer forma de comportamento inadequado e garantir a ordem pública.

De acordo com o tenente Rafael Sodré, da Policia Militar, o policiamento no Circuito Icoaraci Folia será diário, tendo um reforço na quantidade de agentes de segurança na terça-feira, 13, por causa da atração nacional, e na quarta-feira, 14, no dia do Bloco Rabo do Peru, em que é esperado um maior público. Rafael Sodré explica que, além da ronda da Policia Militar, também foi montado um centro de triagem, na Rua 15 de Agosto com Travessa Itaboraí, no corredor do circuito, caso ocorram situações graves.

Centro de triagen

“Nós vamos ter policiamento nos postos do circuito da folia de icoaraci, desde a concentração até a dispersão. O policiamento é tanto a pé quanto motorizado, com rondas e estáticos em pontos estratégicos. Estamos com um centro de triagem, em uma esquina aqui no corredor, e caso ocorra algum incidente vai ser feito uma avaliação prévia e, dependendo da ocorrência, a gente busca mediar aqui mesmo, mas se for alguma situação mais especifica e de maior grau de periculosidade estaremos encaminhando pra delegacia”, afirmou.

A Semob e a Guarda Municipal de Belém auxiliam no controle do tráfego e na organização das vias, para facilitar a locomoção da população e garantir fluidez do evento.

De acordo com o inspetor e chefe da Divisão de Operações da Guarda Municipal de Belém, Elcio Vale, durante os dias do Circuito Icoaraci Folia, o efetivo da GMB estará distribuído estrategicamente ao longo do corredor. O inspetor explica que o patrulhamento estará com motos e viaturas atuando da melhor maneira possível.

Pró-mulher

“Nós também teremos a viatura do Pró-Mulher, que está preparada para qualquer ato abusivo ou de importunação sexual contra a mulher. Qualquer pessoa pode procurar nossos agentes que estão preparados para orientar e proteger. Estamos com as expectativas de que tudo transcorra dentro da normalidade e não tenhamos maiores incidentes. Mas caso haja pessoas mal intencionadas a cometer algum tipo de delito serão capturadas”, explicou.

Andrellyne Santos é moradora de Icoaraci, do bairro da Cohab, ela esteve presente prestigiando os blocos e as atrações do primeiro dia do Circuito Icoaraci Folia. A residente da Vila Sorriso se sentiu mais segura ao perceber a grande movimentação dos agentes de segurança.

“É essencial esse policiamento, tanto da polícia civil quanto militar e também dos outros órgãos de segurança, que estamos vendo por aqui. É imprescindível, já que Icoaraci está tendo uma grande programação de carnaval. Eu espero que o circuito folia seja um carnaval com segurança, tranquilidade, sem brigas e com muita alegria”, comentou.

Segundo o agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto, a colaboração entre todas as instituições de segurança garante que o carnaval no Circuito Icoaraci Folia transcorra de forma tranquila e segura, permitindo que seja um carnaval alegre e sem preocupações.

“A presença e o compromisso das equipes de segurança são essenciais para o sucesso do evento e para a preservação da ordem pública. Os agentes de segurança vão atuar em conjunto durante todos os dias do circuito. Com essa operação de segurança nesse carnaval nós acreditamos que os próximos cinco dias de festa ocorrera de forma tranquila como foi hoje” afirmou o agente distrital.

Texto: Felipe Neves

Fonte: agência Belém/Foto: Ascom GMB