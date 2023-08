Circuito ITF World Tennis Tour será atração nas quadras da Assembleia Paraense

No final do mês passado, o Pará, representado por uma equipe de treze tenistas, participou da Copa das Federações na cidade de Uberlândia-MG, depois de uma década sem competir nas programações chanceladas pela Confederação Brasileira de Tênis – CBT. Nesse mesmo paradigma, o tênis paraoara volta à cena agora com o torneio internacional “Brasil Tennis Classic”, competição da série M15’ do Circuito ITF World Tennis Tour-, que será realizado no período de 14 a 20 deste mês nas quadras da Assembleia Paraense. O torneio vale pontos para o ranking mundial e aponta uma premiação de US$15 mil.

Roberto Kataoka, presidente da Federação Paraense de Tênis – FPT, festeja a realização de um M15 na capital paraense, depois de nove anos sem uma competição internacional na Cidade das Mangueiras. O melhor de tudo é que o público terá livre acesso aos jogos na AP.

Para Kataoka, o torneio acontece num excelente momento do tênis paraense. “A nossa federação está realizando inúmeros campeonatos estaduais, promovendo torneios nacionais, além de coordenar cursos de capacitação de professores e vem receber um evento, sem dúvida, é um grande momento, aliás, glorioso para todos nós”, comenta com júbilo.

Kataoka cita a importância do torneio. “O ITF é um evento que incentiva o tênis em todos os sentidos, seja no nível juvenil ou profissional. Então, tenho certeza de que faremos um grande torneio”, assinala.

Entre os ‘astros’ do torneio, está com presença confirmada o argentino Matías Franco Descotte, 413º do ranking da ATP. No mês de março foi vice-campeão no ITF M15 de Naples, nos Estados Unidos.

Também virá o norte-americano Kyle Seelig, 445º do ranking, que no último fim de semana ficou no qualifying do ATP 500 de Washington, ao perder na última rodada.

O pernambucano José Pereira, 537º do mundo, com doze títulos do circuito ITF World Tennis Tour em simples, é um dos postulantes ao troféu do Brasil Tennis Classic.

O paulista Pedro Sakamoto, o 616º do mundo, 30 anos, vem para Belém. Outro nome garantido é do gaúcho Óscar Gutierrez, 662º do mundo. O mineiro Pedro Rodrigues e o paranaense Gustavo Ribeiro de Almeida, ambos de 17 anos, da equipe campeã da Copa Davis Júnior de 2022 estão na lista de participantes do Brasil Tennis Classic.

Outros nomes na relação dos participantes, Matias Franco Descotte, Wilson Leite, Blaise Bicknell, Bruno Kuzuhara, Ignácio Carou. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imgens: Divulgação