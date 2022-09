Circuito Paraense Águas Abertas será em Belém inscrições são gratuitas

A capital paraense vai sediar o Troféu Reicon no próximo dia 25 de setembro, será a segunda etapa do Circuito Paraense de Águas Abertas, organizado pela Federação Paraense de Desportos Aquáticos (FPDA) em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

As modalidades que farão parte desta etapa incluem a canoagem e o stand up peaddle, as modalidades são incentivadas pela FPDA, que cada vez mais ganham seguidores nos rios paraenses. A prova deve receber dezenas de competidores locais e de outras cidades.

A largada da natação está programada para às 7h. Os competidores irão percorrer 3 mil metros de percurso na Baia do Guajará, entre o porto da empresa Reicon, localizado na rodovia Arthur Bernades, até á Estação das Docas, na avenida Boulevard Castilho França.

Os competidores estão divididos por classes do Infantil ao Sênior M, além do Bombeiro, nas categorias masculino e feminino.

Os melhores nadadores estarão credenciados a representarem o Pará em torneios nacionais e internacionais. Todos os competidores receberão medalhas ao concluírem o percurso da prova.

Atletas que tiverem interesse em participar da competição, podem realizar sua inscrição gratuitamente por meio do telefone (91) 98215-5274 ou ainda pelo e-mail cunha.alexandre@hotmail.com até 48 horas antes da prova.

Apenas serão aceitas as inscrições de atletas cadastrados na Federação na condição de confederados ou vinculados. Conforme o regulamento da Federação Paraense de Desportos Aquáticos, os atletas deverão preencher tanto o termo de responsabilidade quanto a ficha de inscrição a fim de garantir suas participações nesta etapa do Águas Abertas.

Serviço

2ª Etapa do Circuito Paraense de “Águas Abertas”

Data: 25 de setembro de 2022 (domingo)

Hora: A partir das 7h

Local: Porto da Reicon (saída) Estação das Docas (Chegada)

Foto Ilustração: Oswaldo Forte /Ag. Belém