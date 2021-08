Circuito Seel de Skate começa neste sábado, em Castanhal

Com intuito de movimentar as modalidades esportivas, dando espaço para os atletas paraenses, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) irá realizar no próximo sábado (28) e domingo (29), o Circuito Seel de Skate Street. O evento que será disputado nas categorias Mirim, Iniciante, Feminino, Amador e Master, contará com a presença de nomes do skate brasileiro com um show de técnica e manobras, na pista de esportes radicais do município de Castanhal, no nordeste do Pará, a partir das 9 horas.

A programação do primeiro dia começa com as etapas classificatórias das cinco categorias. O Circuito ainda contará com a presença de skatistas renomados no cenário brasileiro, como Cezar ‘Gordo’, Carlos Iqui e Karen Feitosa.

Já no domingo (25), terão as finais e as premiações. Vale reforçar que os três primeiros colocados da categoria Amador, estarão classificados para a seletiva do Brasileiro, que será realizada em novembro.

O custo da inscrição foi um pacote de fralda geriátrica, que será doada para a Casa da Fraternidade, instituição que atende idosos. O torneio seguirá todos os protocolos de saúde, sem a convocação de público, para evitar a aglomeração de pessoas.

Um dos grandes objetivos do Circuito é socializar a modalidade, fazer com que as pessoas possam participar e interagir com profissionais experientes. É um momento de recomeço para que o esporte seja um canal de perspectiva para o futuro, depois de um ano tão difícil”, conta Kátia Rocha, diretora técnica de Gestão Esportiva da Seel.

Serviço:

Circuito Seel de Skate

Data: 28 e 29/08/2021

Local: Praça Eduardo Silva Kataoka, em Castanhal

Hora: A partir das 9h

Texto: Bianca Rodrigues / Ascom Seel

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará