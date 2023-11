Ciretran de Paragominas amplia atendimento ao público após reestruturação física

Dez meses após a entrega do novo prédio, a Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Paragominas comemora os avanços na qualidade do atendimento, possibilitada pela reestruturação do novo espaço físico. Vinculada ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a Ciretran oferta todos os serviços de habilitação e veículos à população local e de municípios próximos.

Em janeiro deste ano, o prédio da Ciretran foi totalmente reestruturado, interna e externamente, para proporcionar um ambiente com mais comodidade e segurança para servidores e usuários de toda a Região de Integração do Rio Capim, que abrange 16 municípios, entre os quais Ulianópolis, Tomé-Açu, Ipixuna do Pará e Aurora do Pará.

Servidor da Ciretran há 15 anos, o examinador de trânsito, Gilvandro Alves, lembra dos transtornos vivenciados por servidores e clientes. “As cadeiras eram insuficientes, os banheiros não funcionavam, o ar-condicionado era precário e o teto só faltava cair sobre a gente. Agora, melhorou 100% porque a reconstrução foi geral e, com certeza, hoje, todos reconhecem as melhorias do nosso prédio”, detalha.

Com capacidade de atendimento de até 150 pessoas por dia, a Ciretran de Paragominas é referência regional do Detran, pois assegura o atendimento completo para todas as categorias, da A à E, desde a primeira habilitação até a inclusão e mudança de categoria. O Bruno Corrêa é operador de máquinas pesadas e está concluindo o processo de primeira habilitação. “Fiz todo o meu processo aqui mesmo em Paragominas e estou muito feliz por conseguir concluir. É notória a qualidade que esse novo prédio trouxe a quem precisa dos serviços do Detran”, garante.

Além da reestruturação física, a Ciretran também ampliou os serviços de veículos. O corretor de imóveis, Gedeon dos Santos, procurou a Circunscrição nesta segunda-feira (20), para regularizar o licenciamento do veículo e realizar o novo emplacamento. Feliz com o atendimento que recebeu dos servidores, ele destacou a qualidade proporcionada aos usuários. “Hoje, o Detran de Paragominas está muito diferente e para melhor. Com esse prédio renovado, todo informatizado e confortável, está fazendo uma grande diferença para nós, que buscamos atendimento”, avalia Gedeon.

Gerente da Ciretran desde 2021, Joaquim Telmo Pinon lembra que esta foi a primeira reconstrução desde que o prédio foi inaugurado há 18 anos. “Hoje, o Detran de Paragominas tem uma nova cara e a população reconhece todos esses avanços, desde a ampliação do quadro de funcionários, até a modernização dos espaços internos que estão permitindo atender mais pessoas”, garante o gerente.

Até o momento, 21 novas Ciretrans já foram entregues. “A meta da atual gestão é revitalizar todas elas, que são mais de 50 espalhadas nas diversas regiões, para garantirmos novos serviços e, acima de tudo, um atendimento mais humanizado e de qualidade a servidores e usuários”, afirma a diretora-geral do órgão, Renata Coelho.

