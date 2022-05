Ciretran em Santarém ganha reforço de novos agentes de trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) portarias com a lotação de três novos agentes de fiscalização de trânsito que irão atuar na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran ‘A’), em Santarém, no oeste do Pará.

Assinadas pela diretora geral da autarquia, Renata Mirella Freitas G. de Sousa Coelho, as portarias informam que os três agentes foram nomeados pelo concurso C-177, realizado em 2019, e já estão aptos para atuarem com o trabalho de fiscalização no trânsito, lotados na Ciretran em Santarém.

Os novos servidores são: Laís Sobrinho de Medeiros, Renan Patrick de Carvalho Marçal, e João Pedro de Oliveira Júnior.

Os agentes de fiscalização vão atuar no monitoramento do trânsito, coibindo irregularidades de condutores e veículos, além de trabalhar na orientação da população e demais usuários sobre os fatores de risco no trânsito.

Fonte: O Estado Net