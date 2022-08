Círio 2022: I COMAR celebra visita de Imagem Peregrina de Nazaré

Militares do I Comando Aéreo Regional – I Comar celebraram a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, na manhã da última terça-feira, 02. O evento também reuniu militares voluntários do Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Belém (SEREP-BE), do Grupamento de Apoio de Belém (GAP-BE), do Destacamento de Infraestrutura de Belém (DTINFRA-BE) e do Cassazum, na pessoa de seu presidente, Yedo Mendes.

A Imagem foi recebida na entrada do prédio do comando com honras de Chefe de Estado, conforme determina a Lei Estadual nº 4.371, de 15 de dezembro de 1971, que proclamou Nossa Senhora de Nazaré como Patrona do Estado do Pará. Ela foi conduzida pelo Capitão Capelão Marcelo de Brito Beraldo até o Comandante do I Comar, Major-Brigadeiro do Ar Raimundo Nogueira Lopes Neto.

“A FAB, representada pelo I Comar, tem a honra de receber a imagem que simboliza o povo cristão do Pará. Esta é uma grande oportunidade de estar próximo dela. Pessoas vêm de longe à Belém somente para vê-la. Vamos aproveitar esse momento e renovar nossas esperanças”, disse o Comandante.

Após os ritos iniciais, o efetivo deslocou-se em uma miniprocissão até a capela do I Comar, quando foi conduzido um cerimonial religioso com bênçãos, canções, orações e a aproximação dos presentes junto à Imagem para orações pessoais.

VISITAS

A Imagem Peregrina cumpriu visita na Guarnição de Aeronáutica de Belém (GUARNAE-BE) desde a segunda-feira (01/08), quando se dirigiu ao Hospital de Aeronáutica de Belém (HABE) e ao Colégio Tenente Rêgo Barros (CTRB). Ao finalizar a programação no I Comar, a Imagem foi conduzida para visitas na Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), na Prefeitura de Aeronáutica de Belém (PABE) e na Base Aérea de Belém (BABE). As visitas em instituições públicas e privadas, e até em outros Estados do país fazem parte das programações oficiais que antecedem o Círio, quando a Imagem Peregrina sai pelas ruas da região metropolitana de Belém durante a festividade nazarena no mês de outubro.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar