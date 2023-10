CÍRIO 2023: Conheça bispos convidados para pregarem na Basílica Santuário na quadra nazarena

A Arquidiocese de Belém divulgou dia 1º de julho a lista dos bispos que estarão à frente das celebrações do Círio de Nazaré 2023. Este ano, o evento ocorrerá até o dia 23 de outubro. Com o tema “Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho”, o Círio de Nazaré reveste-se de um momento de grande devoção e fé para os fiéis.

Ao todo, 13 bispos presidirão as celebrações, incluindo tanto os bispos da Arquidiocese de Belém quanto convidados de outras partes do Brasil. Destacam-se três bispos que estarão à frente de uma celebração do Círio pela primeira vez. São eles: Dom Giambattista Diquattro, Núncio Apostólico no Brasil desde 2020, e os dois novos bispos, Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar de Belém, consagrado em abril deste ano, e Dom Ivanildo Oliveira Almeida, Bispo Diocesano de Cametá, que foi sagrado bispo dia 17 de junho passado, empossado dia 8 de julho.

A programação do Círio de Nazaré 2023 conta com diversas Missas e momentos de devoção, envolvendo os bispos e padres que guiarão os fiéis durante essa festa religiosa tão importante para a Arquidiocese de Belém e para toda a região.

Veja a seguir a programação completa das celebrações do Círio 2023:

08/10 – Dom – 06h – Catedral Metropolitana de Belém

Missa do Círio de Nazaré 2023

Dom Alberto Taveira Corrêa – Arcebispo Metropolitano de Belém

08/10 – Dom – 12h – Praça Santuário de Nazaré

Missa da chegada do Círio de Nazaré 2023

Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB – Bispo Auxiliar de Belém

08/10 – Dom – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa de Abertura da Quinzena do Círio

Dom Giambattista Diquattro – Núncio Apostólico no Brasil

09/10 – Seg – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann, OFM – Bispo de Óbidos – PA

10/10 – Ter – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Jesús Mauleón- Bispo Prelado do Alto Xingu – Tucumã – PA

11/10 – Qua – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Teodoro Mendes Tavares – Bispo de Ponta de Pedras – PA

Presidente da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Religiosos da CNBB

12/10 – Qui – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Paulo Andreolli, SX – Bispo Auxiliar de Belém

13/10 – Sex – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Ivanildo Oliveira Almeida – Bispo Diocesano de Cametá – PA

14/10 – Sáb – 14h30 – Paróquia Sagrada Família – Curió Utinga

Missa da Romaria da Juventude

Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB – Bispo Auxiliar de Belém

14/10 – Sáb – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom João Muniz Alves, Ofm – Bispo da Diocese Do Xingu – Altamira – PA

15/10 – Dom – 07h – Praça Santuário

Missa da Romaria das Crianças

Dom Alberto Taveira Corrêa – Arcebispo Metropolitano de Belém

15/10 – Dom – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB – Bispo Auxiliar de Belém

16/10 – Seg – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Anuar Battisti – Arcebispo Emérito de Maringá – PR

17/10 – Ter – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Anuar Battisti – Arcebispo Emérito de Maringá – PR

18/10 – Qua – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Anuar Battisti – Arcebispo Emérito de Maringá – PR

19/10 – Qui – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Irineu Roman, Csj -Arcebispo Metropolitano de Santarém – PA

Presidente do Regional Norte 2 da CNBB

20/10 – Sex – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Jesús Maria Cizaure Berdonces – Bispo de Bragança do Pará – PA

21/10 – Sáb – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa da Quinzena do Círio

Dom Raimundo Possidônio Carrera da Mata – Bispo Coadjutor de Bragança do Pará – PA

22/10 – Dom – 07h

Missa da Festa da Padroeira

Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB – Bispo Auxiliar de Belém

22/10 – Dom – 18h – Basílica Santuário de Nazaré

Missa de Encerramento do Círio 2023

Dom Alberto Taveira Corrêa – Arcebispo Metropolitano de Belém

23/10 – Seg – 06h30 – Basílica Santuário de Nazaré

Missa do Recírio

Dom Alberto Taveira Corrêa – Arcebispo Metropolitano de Belém

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar