Círio 2023: FCP dá apoio à 1ª edição da “Varanda da Amazônia”, em Belém

A Fundação Cultural do Pará (FCP) apoia a primeira edição da “Varanda da Amazônia”, realizada nesta quarta-feira (04), no Teatro Maria Sylvia Nunes da Estação das Docas, em Belém, a partir do meio-dia, e aberta ao público. Idealizado por Fafá de Belém, o evento faz parte da programação da Varanda de Nazaré 2023. O projeto foi viabilizado através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Semear).

O encontro irá reunir artistas para debater a biodiversidade e seus desafios, assim como suas oportunidades. Além da cantora, estarão presentes as artistas Dira Paes e Dona Onete. O evento também busca estabelecer uma conexão direta entre os conhecimentos e as práticas que emergem durante o Círio de Nazaré, enfatizando a importância da conscientização para garantir a preservação do futuro do planeta.

“A Varanda nasceu da ideia de mostrar nossa cultura e fé, mas também de incentivar o olhar de pessoas de fora do Pará sobre o nosso estado. Todos somos responsáveis pela preservação do planeta, e o desenvolvimento do Fórum tem o intuito de agregar e intensificar olhares, opiniões e críticas para debater as nossas questões urgentes”, destaca Fafá de Belém.

Entre os painéis que serão exibidos destaca-se o que traz o tema “A identidade nacional dos povos amazônicos sob o olhar feminino”, mediado por Fafá de Belém, com a participação da atriz e apresentadora Dira Paes, da cantora e poetisa paraense Dona Onete e de Joanna Martins, especialista em alimentos amazônicos.

Com a escolha de Belém como sede da COP 30 em 2025, a cidade assume um papel central nas discussões sobre os desafios que o futuro sustentável do planeta enfrenta. Esse é outro motivo pelo qual a FCP apoia e destaca o valor cultural, social e econômico das Varandas. Há também a transformação da Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável até 2030, destacando o compromisso do Estado com a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento da região.

“É muito gratificante ter projetos como a Varanda de Nazaré patrocinados através da Lei Semear e é uma alegria ver a Fafá, uma voz potente da Amazônia que sempre divulga o nosso Estado por onde passa, liderar um projeto tão lindo, que fomenta muito a nossa cultura e mostra para todos a nossa riqueza através da música, da gastronomia, das artes como um todo e principalmente da fé. Esperamos que cada vez mais empresas se inspirem a patrocinar projetos no estado, investindo na cultura e deixando mais legados para o povo do Pará”, celebrou a secretária executiva da Lei Semear, Carmem Fischer.

Incentivo – O Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Semear) desempenha um papel fundamental para a manutenção da produção artística do Estado. Executado pela Fundação Cultural do Pará (FCP), ele apoia os mais diversos projetos, com a viabilização de shows, oficinas e festivais.

Em relação ao Círio de Nazaré, o programa já viabilizou cinco propostas apenas neste ano. A tradicional Varanda de Nazaré existe há mais de 10 anos, sendo criada por Fafá de Belém com a proposta de ampliar o olhar do Brasil sobre o Círio de Nazaré, levando aos brasileiros a dimensão de um dos mais belos rituais de fé do povo paraense.

Com a missão de valorizar e preservar a manifestação artística nos 144 municípios do Estado, a FCP passou a apoiar o evento a partir de 2018.

Programação – Para além da “Varanda da Amazônia”, a festa continua até os momentos em que Fafá de Belém solta sua voz em homenagem à Virgem de Nazaré, durante as procissões da Trasladação e do Círio de Nazaré. Ao todo, serão promovidos seis encontros com experiências gastronômicas e celebrações musicais. A artista receberá, até o dia 8 de outubro, embaixadores e convidados em passeios pelos espaços turísticos do Pará.

Serviço:

1ª edição da “Varanda da Amazônia”

Data: 04/10

Horário: 12h às 20h30

Local: Teatro Maria Sylvia Nunes, Estação das Docas

Aberto ao público

Texto: Álvaro Frota/ Ascom FCP

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação