CÍRIO 2023- Trocas de tampas de bueiros e manutenção asfáltica preparam para a grande procissão de domingo em Santarém

Com a proximidade da segunda maior procissão do povo católico do Pará, o Círio de Nossa Senhora da Conceição, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), organizou uma força-tarefa para melhorar a trafegabilidade no trecho por onde milhares de fieis irão percorrer neste domingo, 26, na edição 105 do Círio da padroeira de Santarém.

“Durante todos os anos, sempre organizamos as equipes e nos empenhamos para que tudo saia sem qualquer transtorno para os peregrinos. Existiam algumas imperfeições no asfalto ocasionadas devido ao tempo de uso, e tratamos de corrigir esses lugares, tapando os buracos e trocando até mesmo tampas de bueiros que antes eram de madeiras e agora estamos instalando tampas de concreto, que irão durar mais”, pontuou o engenheiro, Daniel Simões, secretário municipal de Infraestrutura.

Além das trocas das tampas de bueiros, a Seminfra trabalha de forma integrada junto à Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb) na limpeza e reposição de tampas de canaletas ao longo da Avenida Tapajós.

Imagens: Agência Santarém