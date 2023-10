CÍRIO – Ciclistas pedalam ao lado da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

A Basílica Santuário de Nazaré amanheceu em festa neste sábado, 14, com a chegada de centenas de ciclistas, de Belém e municípios vizinhos, que esperavam pacientemente para pedalar ao lado de Nossa Senhora de Nazaré na Ciclorromaria. Muitos estavam presentes como forma de dar graças e pagar promessas ou só por gostarem de participar do momento, sozinhos ou em grupo. Para garantir a segurança viária, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), disponibilizou três motocicletas, duas viaturas e sete agentes de trânsito para orientar os condutores, manter a fluidez e garantir as interdições durante o percurso para a segurança viária dos participantes da romaria.

Os agentes de trânsito da Semob realizaram o bloqueio do cruzamento das avenidas Nazaré e Generalíssimo Deodoro. Durante a interdição, os condutores eram orientados sobre a rota que poderiam seguir para chegar a seus destinos, garantindo fluidez e organização no trânsito.

Às 8 horas, quando a procissão iniciou, os agentes de motocicleta e nas viaturas acompanharam a Ciclorromaria, unidos a órgãos de segurança pública e de trânsito, realizando os bloqueios necessários para que os romeiros avançassem em segurança. As vias foram liberadas conforme a romaria passava.

GRATIDÃO

A assistente social Socorro Passos acompanha a Ciclorromaria há oito anos para agradecer a Nossa Senhora de Nazaré por ter voltado a trabalhar. Para ela, o apoio no trânsito, realizando os bloqueios, é muito importante para a segurança de todos. “É uma contribuição muito boa a participação dos agentes de trânsito, a gente se sente com mais segurança”, comentou a assistente social.

Participando da romaria pela primeira vez este ano, a técnica de enfermagem Rejani Peçanha estava emocionada e empolgada para pedalar ao lado da Santinha. A técnica em enfermagem ficou grata quando soube que os agentes de trânsito acompanhariam o trajeto. “Fazer os bloqueios é muito importante pra nossa segurança. Assim evita acidentes durante o percurso”, comentou.

“É a primeira vez que eu participo e, mesmo com a idade que eu tenho, espero vir novamente no ano que vem”, comentou Francisco de Assis, 66 anos, que estava acompanhado dos amigos de pedal Rute Costa e Eliel Coelho. Quanto ao apoio no trânsito, Francisco ressaltou que se sente “muito grato pelos agentes acompanharem toda a procissão para garantir a segurança dos ciclistas”.

PERCURSO

Este ano os participantes da Ciclorromaria percorreram um total de 14 km, saindo da Av. Nazaré e passando pela Av. José Bonifácio, Av. José Malcher, Tv. 9 de Janeiro, Rua Antônio Barreto, Av. Visconde de Souza Franco, Rua Domingos Marreiros, Av. Alcindo Cacela, Av. José Malcher, Tv. Dr. Moraes, Av. Braz de Aguiar, Av. Serzedelo Correa, Av. Gentil Bittencourt, Tv. 3 de Maio, Av. Conselheiro Furtado, Av. Generalíssimo Deodoro, Rua dos Caripunas, Tv. Quintino Bocaiuva, Av. Nazaré, até a Basílica Santuário.

A romaria finalizou por volta das 10 horas da manhã e, com a dispersão dos ciclistas, o cruzamento das avenidas Nazaré e Generalíssimo logo foi liberado pelos agentes de trânsito.

Imagens: Agência Belém