Círio de Nazaré 2021 tem programação alterada para evitar aglomerações em Belém

O Governo do Pará e a Diretoria da Festa da Nazaré anunciaram mudanças na programação do Círio de Nazaré 2021 para evitar aglomerações em Belém.

Pelo 2º ano, as procissões vão ser em formatos diferentes por conta da pandemia, sem romarias.

Confira as mudanças:

O traslado da imagem na sexta-feira (8) agora será feito pelo veículo oficial do Círio, sem paradas e com número reduzido de carros credenciados, com final do percurso em Belém.

Outra mudança será no sábado (9), quando não haverá procissão até a Catedral Metropolitana de Belém, após a missa no Colégio Gentil Bittencourt.

O percurso deixará de ser feito pelo carro do Corpo de Bombeiros Militar e seguirá no veículo oficial da festa, de forma velada a fim de evitar aglomeração de pessoas para assistir a passagem da imagem.

No Domingo de Círio (10), após a missa na Catedral, a imagem peregrina deve ser levada até a Basílica Santuário, em helicóptero da segurança pública.

Reunião

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Segup), as alterações foram necessárias para garantir a proteção de saúde dos fiéis e impedir a proliferação do coronavírus e variantes.

A reavaliação foi feita por representantes da Segup, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Defesa Civil Municipal e a Diretoria da Festa de Nazaré, durante reunião na quarta-feira (8), em Belém.

Também participaram da reunião representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Trânsito, Corpo de Bombeiros Militar, Centro de Perícias Renato Chaves, Centro Integrado de Operações, Secretaria de Economia Municipal, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, Guarda Municipal de Belém, Secretaria de Segurança Pública de Ananindeua e a Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: G1 PA