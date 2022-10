Círio de Nazaré 2022 leva 2,5 milhões de fiéis às ruas de Belém

Dois milhões e meio de pessoas tomaram as ruas do centro de Belém neste domingo (9), segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará. A grande procissão do Círio 2022 voltou a promover romarias presenciais depois de dois anos de pandemia, quando não houve procissão oficial na festa católica.

Com o tema “Maria, Mãe e Mestra”, a 230ª edição do Círio de Nazaré homenageou a padroeira da Amazônia. Entre os promesseiros, pescador usou roupa com 200 caranguejos vivos e uma professora carregou cruz em agradecimento à saúde da mãe.

Foram mais de cinco horas de romaria, num percurso de 3,600 km. A romaria saiu, às 7h10, da Catedral de Belém, após missa celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém do Pará.

A procissão seguiu rumo à Basílica Santuário, erguida no mesmo local em que a Imagem foi achada em 1700, pelo caboclo Plácido. Percorreu o Centro Histórico de Belém e alguns dos principais monumentos representativos da história da cidade, como o Ver-o-Peso, Estação das Docas, Praça da República, entre outros.

Às 12h20, a berlinda chegou à Praça Santuário, ocorreu a missa de encerramento da grande procissão, celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém do Pará .

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Rosana Pinto/ Ascom Círio