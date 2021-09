Círio de Nazaré lança campanha para a decoração da Berlinda

A Diretoria da Festa de Nazaré (NDF) lança a campanha “ Decore a Berlinda” que tem o objetivo de arrecadar valores para custear a ornamentação da Berlinda e todas as celebrações do Círio de 2021. A arrecadação será feita pelo site na opção via Pix, ou cartão de crédito, os devotos que contribuírem, recebem um diploma de reconhecimento pela doação.

Em 2020 a decoração da Berlinda foi feita ao vivo, ação na qual nunca tinha acontecido antes, assim os devotos tiveram a oportunidade de acompanhar todo o processo de decoração. A expectativa é que no próximo ano, o público possa assistir presencialmente esse momento de decoração, que hoje so pode ser visto pelas redes oficiais e TV.

A Berlinda faz parte do círio desde 1882, sugerida pelo Bispo Dom Macedo Costa. Antes a imagem era levada no colo pelo Capelão do Palácio do Governo. A partir da utilização da Berlinda, a imagem passou a ser usada sozinha puxada por cavalos.

Em 1926 depois das diversas mudanças sugeridas pelo então arcebispo de Belém, Dom João Irineu Joffily, a Berlinda foi substituída por um andor e assim permaneceu até o Círio de 1930. A Berlinda atual foi confeccionada em 1964, pelo escultor João Pinto, na qual é a quinta da história. Ela tem estilo barroco e foi produzido em cedro vermelho, ornamentada com flores naturais, sendo utilizada no Círio e na Transladação.

No dia 9 de Outubro, a partir das 19h30, a live da decoração da Berlinda será exibido através das redes sociais para todos.

Acesse o site faça sua contribuição: https://berlinda.lojinhadocirio.com.br/

Foto: Diretoria da Festa de Nazaré