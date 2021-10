Círio dos povos terá muita arte cultura e gastronomia

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) celebra a festa paraense que terá uma grande programação que envolve teatro, gastronomia, dança e música. O Memorial dos Povos abrirá as portas para receber o Círio dos Povos, evento organizado pela Fumbel por meio do Departamento de Ação Cultural (Deac) nesta terça-feira(05) a partir das 16h.

O Círio dos Povos tem uma proposta que contempla a cultura popular e aqueles que se encantam com as diversas manifestações artísticas que ocorrem na quadra nazarena.

Apresentações musicais, de dança e de performances teatrais com temáticas referentes ao Círio serão realizadas no anfiteatro Celso Michilis. A programação também contará com espaço para dar oportunidade para os artesãos e profissionais da gastronomia típica mostrarem seu trabalho aos visitantes.

A indígena Márcia Kambeba gestora da Ouvidoria Geral de Belém (PA), estará fazendo uma apresentação na sala de cinema Acyr Castro na Casa Museu Francisco Bolonha, onde contará a história do seu povo para crianças. E falar em museu Bolonha, o palacete reabrirá suas portas ao público para a exposição “Mantos de Rios”, que traz mantos da virgem de Nazaré e barcos de madeira, que tem uma parceria entre Fumbel e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O trabalho que será exposto foi produzido por pessoas encarceradas em um projeto de reintegração social.

Confira a programação completa:

Sala de Cinema Acyr Castro

16h – Contação de Histórias com Márcia Kambeba

17h – Mostra de Vídeos

Anfiteatro Celso Michilis

16h – Banda da Guarda Municipal de Belém

16:30h – Coral Nazaré Olympia

17h – Apresentações de grupos de carimbó

17:30h – Eloy Iglesias

18h: Alba Maria

18:30h: Auto do Círio

Serviço:

Círio dos Povos

Data: 5 de outubro de 2021

Horário: A partir de 16h

Local: Memorial dos Povos

Foto: afonso.santos