Círio Fluvial: Helder Barbalho pede bênçãos para a Amazônia

Pelas águas da Baía do Guajará chegou a bênção aos ribeirinhos marianos da região das ilhas de Belém e aos devotos, de todo o mundo, que desde a madrugada deste sábado, 7 de outubro, acompanham o Círio Fluvial, a quarta romaria da quadra nazarena. Cerca de 400 embarcações participaram da romaria fluvial.

A celebração, que percorreu um total de 10 milhas marítimas (18,5 quilômetros), teve a presença do governador do Estado, Helder Barbalho que, junto da primeira-dama Daniela Barbalho, participou das homenagens a Nossa Senhora de Nazaré.

“É um momento de encontro. Momento em que a procissão navega pelos rios da Amazônia no encontro com a Nossa Senhora de Nazaré e com a cidade de Belém. É um momento muito especial porque – entre tantas procissões que compõem o Círio -, certamente esta retrata uma singularidade de quem vive na Amazônia, com nossos barcos e os nossos rios, que são as nossas ruas. Que Nossa Senhora possa abençoar as águas, a floresta, abençoar o povo do Pará e a Amazônia”, declarou o chefe do Executivo paraense.

A Imagem Peregrina foi conduzida no Navio Hidroceanográfico “Garnier Sampaio” pelo 23º ano consecutivo. Mais de 400 embarcações navegaram pelas águas da baía durante a romaria.

Pelo segundo ano, foram instalados pontos de extração nos Portos onde os barcos poderiam atracar durante o trajeto do Círio Fluvial. A procissão transcorreu conforme o planejado, finalizada por volta de 11h30, com o desembarque da Imagem Peregrina na escadinha do Cais do Porto, em Belém, dando início à Moto Romaria.

Imagens: Marcos Santos/Agência Pará de Notícias