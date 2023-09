CÍRIO – Imagem Peregrina Nossa Senhora de Nazaré visita Ministério da Agricultura

Depois de 25 anos sem visitar as dependências do Ministério de Agricultura, delegacia do Pará, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré retornou no último final de semana para a alegria de todos integrantes daquele órgão federal e funcionários que ficaram entusiasmados de ver de perto o ícone oficial do Círio de Nazaré, num momento inesquecível da presença da Santa, proporcionando muitas emoções entre os funcionários católicos apostólicos romanos. Coube aos superintendentes da Agricultura e da Pesca, respectivamente, Jesus de Sena e Robnilson Farias, recepcionaram a Imagem Peregrina, que lhes foi entregue pelo Diácono Miguel Pinto, que, visitou pela primeira vez as instalações do órgão.

Na oportunidade, o Diácono Pinto enalteceu o Superindente Regional do órgão Jesus de Sena pela receptividade que proporcionou à comitiva responsável pela segurança da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

Inúmeros funcionários não conseguiram segurar suas emoções em estarem perto da Santa e foram às lágrimas.

A programação religiosa começou com a solene celebração da palavra, seguida com agradecimento do Jesus de Sena ao Diácono Miguel Pinto, o qual ficou entusiasmado pela presença dos funcionários que lotaram todas dependências do local.

“Ficamos todos satisfeitos com a presença da imagem oficial de Nossa Senhora de Nazaré aqui em nosso reduto de trabalho destinado ao Ministério de Agricultura, e a celebração da Santa Missa foi maravilhosa com as palavras de incentivos proporcionadas pelo Diácono Miguel Pinto aos funcionários que culminaram com muitas palmas durante o transcorrer da celebração, disse Jesus de Sena, com respaldo do Superindentente Regional da Pesca, Rubnilson Farias, muito emocionado.

Imagens: Nonato Batista/Ronabar