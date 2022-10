Círio movimenta a economia municipal e já intensifica as vendas no complexo do Ver-o-Peso

No final de semana que antecede ao Círio de Nazaré já é possível observar a grande movimentação de pessoas no complexo do Ver-o-Peso, em busca de produtos para o tradicional almoço em família, no domingo da maior festa religiosa do Brasil.

O Ver-o-Peso oferta diversos produtos regionais e ingredientes essenciais para a produção dos principais pratos típicos e singulares da culinária paraense, indispensáveis no almoço do Círio.

Especial – Esse é o período do ano mais aguardado em Belém, principalmente pelos feirantes e erveiras do Ver-o-Peso. E o Círio 2022 é especial, pois foram dois anos sem a realização das procissões. Com a volta das romarias às ruas de Belém, consequentemente, a movimentação na capital paraense se intensifica com a chegada de famílias do interior, de outros estados e até de outros países.

Quem comemora a movimentação nos dias que antecedem ao Círio são as erveiras Edileia Teles, 57, e Edna Barros Teles, ambas desde muito jovem sempre trabalharam no segmemto.

“Como nesses últimos anos não tivemos o Círio por causa da pandemia, com a volta da procissão agora a gente já consegue perceber uma movimentação grande aqui no Ver-o-Peso. Os turistas já estão chegando e já estamos vendendo o nosso cherinho do Pará, andiroba, copaíba e priprioca. Esse mês agora a gente vai vender bastante”, contou empolgada, Edileia.

A erveira Edna Barros está ansiosa para vivenciar a semana do Círio depois de dois anos, “Deus vai mandar muita gente para cá, a expectativa está grande. Já tem gente vindo aqui”, conta. Ela também garante que o turista não sai do box sem levar algum produto natural. “Eles levam principalmente as simpatias chama-homem, o chora nos meus pés e chega-te-a-mim. São essas coisas assim básicas”, contou aos risos.

Almoço do Círio garantido

Maniva, pato, tucupi e jambu são os produtos mais procurados e que na semana do Círio intensifica a busca das pessoas à feira do Ver-o-Peso. A maniva, um dos ingredientes mais procurados para o preparo da tradicional maniçoba, o quilo do produto pré-cozido pode ser encontrado por R$7. Já o quilo da maniva cozida está na faixa de R$ 10 e quilo da maniva crua R$ 6.

A dona de casa, Selma Souza, aproveitou a manhã de sábado para garantir o almoço do Círio para a família. “Já tá reservado, eu tô levando 5kg de maniva porque a minha família é pequena, mas essa quantidade dá até pra dividir com a vizinhança”, contou Selma.

Há 33 anos vendendo maniçoba no Ver-o-Peso, Dinair Barros, está com a expectiva muito boa de vendas para este período. “Tá muito animado, o pessoal tá procurando e comprando. Temos maniçoba pra todos os gostos: crua, pré-cozida e cozida”, avisa a vendedora.

Turismo religioso

As três amigas do Rio de Janeiro chegaram no último dia 29, em Belém, para conhecer a cidade e vivenciar as procissões e toda programação cultural do Círio de Nazaré.

Uma viagem marcada pelos sabores, cheiros e acolhida do povo paraense, como define a professora Aparecida Leoni, 58, acompanhada das amigas Ivone de Souza e Dinartina Maria Campos, que foram ao Solar da Beira, no complexo do Ver-o-Peso na manhã deste sábado.

“A cidade aqui é encantadora e o povo encantador”, disse Aparecida. Ela contou que se encantou conhecer o Forte do Presépio, onde conheceu a história de Belém.

Devota da padroeira dos paraenses, Aparecida veio a Belém para passar os 15 dias do Círio e pagar a promessa pela recuperação plena de sua perna, muito machucada em um acidente “Eu tô andando hoje pela graça de Deus”, contou emocionada.

Serviços municipais – A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Guarda Municipal de Belém (GMB) e Secretarias Municipais de Economia (Secon) e Saneamento (Sesan) mantém efetivo e equipes para segurança, limpeza e ordenamento de todo o complexo do Ver-o-Peso, garantindo a trafegabilidade em todo o local.

Texto: Joyce Assunção

Fonte: Agência Belém/Foto: Marcos Barbosa