Círio Musical retorna para a Praça Santuário

A Diretoria da Festa de Nazaré divulga o calendário das apresentações do Círio Musical, que este retorna de forma presencial com shows na Concha Acústica, da Praça Santuário, durante a quadra nazarena, de 9 a 22 de outubro, a partir das 20h. Uma das principais atrações deste ano é o padre Antônio Maria, autor da canção que se tornou um dos hinos do Círio de Nazaré, “Nossa Senhora da Berlinda”. Para ele, a relação de intimidade que o paraense tem com a padroeira é motivo de admiração. “É linda essa relação filial, amorosa que o povo tem com Nossa Senhora. Chamá-la de Naza, Nazinha, Nazica é uma das coisas mais bonitas que já vi. Assim como desejar ao outro um ‘feliz Círio’. Pra mim é imensamente gratificante voltar ao Círio Musical e ainda no domingo do Círio, na primeira apresentação”, pontua o padre.

Outra novidade deste ano é a participação de bandas consagradas no cenário musical católico, como Anjos de Resgate e Rosa de Saron. A banda Anjos de Resgate tem 8 CDs e 2 DVDs gravados, já vendeu mais de um milhão de cópias e conquistou 5 discos de ouro, 2 discos de platina e o primeiro DVD de ouro da história da música católica. “Queremos fazer da música um instrumento de conversão para muitos corações, e retornar ao palco do Círio Musical depois de tudo que vivemos nestes dois anos vai ser memorável na nossa carreira”, conta Eraldo Mattos.

O fã clube da banda Rosa de Saron é enorme aqui no Pará e a banda já faz parte da programação do Círio Musical há várias edições. No repertório do show, canções consagradas como “Monte Inverno”, “Do Alto Da Pedra”, “Sem Você”, “Folhas Do Chão”, “Menos de Um Segundo”, “Meu Abandono”, “Rara Calma”, “Aurora”, “Latitude, Longitude”, “Casino Boulevard” e “Incompletude”. Outras atrações já estão confirmadas pela Diretoria da Festa de Nazaré. São elas: Thiago Brado, Davidson Silva, Ministério Seráfico, Missionário Shalom, Semente do Verbo, Tereza Monica, Vida e Cruz, Caju, Adoração e Vida, Adriana Arydes e Ziza Fernandes.

Foto: Ascom Basílica

História

Uma das formas mais bonitas de evangelização e louvor a Deus é através da música. Por isso foi criado o Círio Musical. Uma programação com shows de bandas católicas de todo o país que ocorre durante as noites da quinzena da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. As apresentações ocorrem sempre às 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré.

A programação todos os anos reúne milhares de pessoas, principalmente o público jovem. Na primeira edição do Círio Musical, ocorrida em 2004, a programação durou apenas três dias e contou com a presença de três artistas católicos nacionais. Desde 2006, o evento acontece durante toda a quadra nazarena e leva multidões ao espaço da Praça Santuário.

Confira a programação do Círio Musical 2022:

09/10 – Pe. Antônio Maria

10/10 – Anjos de Resgate

11/10 – Thiago Brado

12/10 – Rosa de Saron

13/10 – Ministério Seráfico

14/10 – Davidson Silva

15/10 – Missionário Shalom

16/10 – Semente do Verbo

17/10 – Tereza Mônica e Pe. Cavalcante

18/10 – Vida e Cruz

19/10 – Caju

20/10 – Adoração e Vida

21/10 – Adriana Arydes

22/10 – Ziza Fernandes

Fonte: Diretoria da Festa de Nazaré – Assessoria de Imprensa

Foto: Ascom Basílica