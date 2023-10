Círio Noturno da Trasladação leva quase dois milhões de fiéis às ruas de Belém

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está na Berlinda ornada com flores na cor rosa. A Trasladação começou depois da solene ação litúrgica presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém, na frente do Colégio Gentil Bittencourt. Foi uma celebração longa, que começou depois das 16h. O Círio Noturno, que é a Trasladação, com berlinda e corda, começou por volta das 18h. Às 21h, a procissão acessava a Avenida Presidente Vargas. A estimativa é de cerca de dois milhões de romeiros nas ruas do centro de Belém na noite deste sábado, 07.

Ainda não existe previsão de chegada da procissão à Catedral Metropolitana da Sé. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, a Festa é de Nossa Senhora. Ela está com o povo e chega na hora que achar adquado.

Ao chegar na Catedral, a santa ficará em vigília até a missa de abertura do Círio, às 5h30, após a qual, começa a Grande Romaria do Círio de Nazaré, que terá o tradicional percurso de 4,5 quilômetros até a Basílica Santuário, onde haverá uma nova celebração na Praça Santuário, onde a Imagem Peregrina ficará exposta ao público até o domingo, 22, data de encerramento da Quadra Nazarena.

Imagem: Fundação Nazaré de Comunicação