Círio Solidário oferece diversos serviços gratuitos neste sábado no bairro do Icuí-Guajará 

Neste sábado (19) a Diretoria da Festa do Círio de Nazaré (DFN) vai realizar diversos serviços gratuitos como por exemplo atendimento médico, juridico, odontologico, emissão de documentos , entre outros, para aos moradores do bairro do Icui-Guajara, em Ananindeua, na Paroquia Santo Inácio de Loyola, a partir das 8h até as 14h.

A iniciativa faz da parte da campanha lançada em 2020, durante a coordenação de Albano Martins, a campanha Círio Solidário, que está na sua quinta edição. Nas edições anteriores, devido a pandemia da Covid-19, foram feitas arrecadações de valores e alimentos para produção de cestas básicas.

Estará presente na Paroquia, com realização de missa as 13h, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A DFN vai entregar na Paroquia cestas básicas, onde o responsável pela distribuição será a Região Episcopal São Vicente de Paulo.

O DFN conta com o apoio da Defensoria Pública, UEPA, ESAMAZ, CESUPA, OAB, UNAMA, equipe de saúde da Guarda de Nazaré, Instituto Embelleze, Fundação Cultural do Pará, Prefeitura Municipal de Ananindeua, Polícia Militar, Guarda Municipal de Ananindeua, Paróquia Santo Inácio de Loyola e a Região Episcopal São Vicente de Paulo. O Cartão Nazaré é Apoiador Oficial do Evento.

Veja os serviços que estarão disponível:

Atendimentos psicológico, odontológico e nutricional (ESAMAZ);

Atendimento jurídico para causas cíveis e trabalhistas (CESUPA e OAB);

Corte de cabelo (Instituto Embelleze);

Consultas dermatológicas, reumatológicas, geriatria, pediatria e neurologia, pela UEPA;

Orientação cardiológica: aferição de pressão arterial, ausculta cardíaca, palpação dos pulsos e saturação de oxigênio (UEPA);

Emissão de RG, certidão de nascimento e óbito (Defensoria Pública);

Momentos lúdicos para crianças com leituras e doações de livros (Fundação Cultural do Pará);

Teatro de fantoches;

Consultas de cardiologia, gastroenterologia, clínica médica, pediatria e fisioterapia (equipe de saúde da Guarda de Nazaré);

1 ambulância UTI da Medsalute como apoio;

Alistamento militar (Junta Militar);

Orientações para primeiros socorros e cuidados em casa (Bombeiros);

Posto de coleta de resíduos para reciclagem (Prefeitura de Ananindeua);

Vacinação contra Covid-19 (seguindo o calendário da Prefeitura de Ananindeua).

Próximas datas e locais do Círio Solidário

04/06 – Região São João Batista

27/08 – Região Santa Cruz

05/11 – Região Coração Eucarístico (Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio)

FOTOS: DFN