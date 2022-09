Ciro Gomes, Simone Tebet e Lula serão sabatinados por Ratinho

Nesta semana, o apresentador Ratinho recebe mais três candidatos à Presidência da República para serem sabatinados, ao vivo, das 20h às 20h30 (de Brasília), no Candidatos com Ratinho.

Na segunda-feira (19) será a vez de Ciro Gomes (PDT). Na terça (20), Simone Tebet (MDB) é quem vai estar nos estúdios do SBT, enquanto, na quinta (22), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será o entrevistado.

No último dia 13 de setembro, Jair Bolsonaro foi o primeiro a ficar de frente com Ratinho. As datas das sabatinas com os candidatos mais bem ranqueados nas pesquisas de intenção de votos foram escolhidas por suas próprias assessorias, de acordo com suas agendas.

Datas e candidatos:

19/09 – Ciro Gomes (PDT)

20/09 – Simone Tebet (MDB)

22/09 – Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Fonte: Pleno News