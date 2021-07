Ciro Nogueira diz que “CPI viola todas as regras jurídicas do país”

Para o senador, comissão tenta fazer depoentes falarem “somente aquilo que o relator deseja ouvir”

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) criticou nesta quinta-feira (8) a decisão do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, de dar ordem de prisão ao ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Por meio das redes sociais, Nogueira declarou que a comissão tem violado “todas as regras jurídicas do país”.

De acordo com o parlamentar, o episódio evidencia “a estratégia adotada para constranger depoentes a falarem somente aquilo que o relator deseja ouvir, sob pena de prisão”.

– Ao convocar pessoas na condição de testemunhas, quando na verdade são investigadas, a CPI viola todas as regras jurídicas do nosso país. Até mesmo o STF já se manifestou contra o uso desse tipo de estratégia – escreveu.

Nogueira disse ainda ter apresentado uma questão de ordem para que as pessoas que são investigadas pela comissão sejam convocadas nessa mesma condição, a fim de “evitar mais cenas lamentáveis”.

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado