Cirurgia inédita de implante para incontinência urinária é realizada no Hospital Abelardo Santos 

A equipe de Urologia do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), localizado no distrito de Icoaraci, em Belém, realizou pela primeira vez na terça-feira (20) uma cirurgia de implante de Esfíncter Urinário Artificial (EUA). O procedimento é realizado com o objetivo de oferecer mais qualidade de vida aos pacientes que passaram por complicações do câncer de próstata, como a incontinência urinária.

“É comum que, após um tratamento de câncer de próstata, o paciente apresente incontinência urinária, ou seja, dificuldade para controlar a urina. Por conta disso, a colocação do implante de esfíncter se faz necessária para devolver esse controle ao paciente”, explica o urologista e coordenador da Clínica de Urologia do HRAS, Bernardo Sefer.

O paciente submetido ao procedimento reside na sede municipal de Marabá, no sudeste paraense, e passou recentemente pelo tratamento de câncer de próstata. “Ele realizou uma prostatectomia radical, procedimento que retira por completo a próstata e alguns tecidos à sua volta, necessário em casos de câncer de próstata. Ele já veio para Belém fazer a colocação do implante, o que permitiu que o paciente voltasse a ter o controle da urina”, explica o especialista.

O esfíncter artificial é uma técnica que vem sendo cada vez mais utilizada na área urológica, como a solução mais eficiente para corrigir o problema de incontinência urinária e devolver qualidade de vida ao paciente. Trata-se de um dispositivo implantável de elastômero de silicone sólido, capaz de restabelecer o processo natural de controle urinário.

Referência – O Hospital Regional Dr. Abelardo Santos é referência em Urologia para atendimento de patologias benignas. “Dispomos de uma equipe altamente capacitada, que em conjunto com equipamentos modernos e de qualidade promove uma assistência segura ao usuário do SUS (Sistema Único de Saúde). E saber que estamos proporcionando a melhora na qualidade de vida, como é o caso desse paciente, é entender que estamos no caminho certo”, ressalta o diretor-geral Jean Cleber.

O secretário de Estado de Saúde Pública em exercício, Ariel Sampaio, disse que a Sespa (Secretaria de Estado de Saúde Pública) viabilizou o procedimento com a aquisição do implante, porque o objetivo do governo do Estado é ampliar, cada vez mais, o acesso de usuários do SUS a procedimentos de alta complexidade. “Hoje, o Estado custeia com recursos próprios muitos procedimentos que ainda não são ofertados pelo SUS ou ainda não estão habilitados pelo Ministério da Saúde, porque a missão desta gestão é garantir acesso à saúde e melhorar a qualidade de vida ao cidadão paraense”, afirma o gestor.

Para ter acesso ao Ambulatório da Clínica de Urologia e procedimentos especializados no HRAS o paciente precisa ser encaminhado via Sistema de Regulação (Sisreg), por meio de agendamento feito pela Unidade de Saúde responsável pelo atendimento clínico. O Hospital não funciona no sistema de porta aberta (demanda espontânea) para essa especialidade.

Texto: Ascom/HRAS

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/HRAS