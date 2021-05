Ciúmes e “fantasma” da ex: chega ao fim romance de Biel e Tays

Azedou. Pouco mais de quatro meses desde o início da relação, a cantora Tays Reis anunciou o fim do namoro com Biel. Os dois se conheceram quando participaram do reality ‘A Fazenda 12’ e chegaram a morar juntos.

O KTV apurou que as brigas por conta de ciúmes e o “fantasma” da ex do cantor, Duda Castro, seriam alguns dos motivos do desgaste do namoro. Duda insistia que Biel não queria assinar os papéis do divórcio. Eles foram casados e viveram uma relação tumultuada nos EUA.

Tays Reis anunciou a separação de Biel pelas redes sociais, mas negou que o amor entre os dois tenha acabado. Biel pediu a artista em namoro em janeiro deste ano, no aniversário dela. Os dois chegaram a gravar uma música juntos .

“Tem coisas que achamos que é para sempre… Há caso que um simples diálogo resolveria tudo, né? Mas sempre tem que esperar e esperar, mas devemos nos colocar sempre em primeiro lugar!”, escreveu.

Tays Reis afirma que não existe um culpado na relação, dizendo que os dois erraram e pediu o apoio do público. “O elo Tael está sendo quebrado, mas tentem entender. É difícil para nós também. Muito difícil!”, disse ela.

Fonte/Foto: entretenimento.r7.com/