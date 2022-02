Clássico e favoritos em campo na volta da Liga dos Campeões

A espera acaba nesta terça-feira. Depois de um longo hiato, a Liga dos Campeões está de volta e logo com grandes jogos, com favoritos em campo e um duelo de oitavas de final com cara de decisão. O encontro entre Paris Saint-Germain e Real Madrid é a principal atração, com Sporting e Manchester City completando a agenda

. Todas as partidas das oitavas de final serão disputadas no mesmo horário, às 20h (de Brasília). Serão dois jogos por dia, as terças e quartas.

Sonho do PSG esbarra no maior campeão

Não é segredo. O Paris Saint-Germain investiu pesado nos últimos anos com apenas um objetivo em mente: conquistar a Liga dos Campeões. E tem chegado perto. Com Lionel Messi, o time parisiense fez uma aposta para dar salto de qualidade na competição europeia. O destino, no entanto, colocou uma prova pesada no caminho da equipe, logo nas oitavas, com o Real Madrid como rival.

É difícil falar em favoritos quando o confronto opõe equipes milionárias e repletas de estrela, ao mesmo tempo longe de sua melhor forma. O Real multicampeão da última década não se apresenta hoje com a mesma força, embora ainda seja uma potência a ser temida e um favorito como sempre ao título.

Do outro lado, o Paris Saint-Germain ainda não convenceu com seu trio mágico formado por Mbappé, Messi e Neymar. Os três, por sinal, raramente conseguem estar em campo juntos. Nesta terça-feira, Neymar volta ao time depois de tempo afastado por lesão, porém deve ser apenas opção no banco, longe ainda do seu ritmo ideal. Sergio Ramos, ex-Real, não estará disponível nesta partida de ida.

No Real Madrid, a grande dúvida é a titularidade de Benzema, também de volta após lesão. O francês tem feito a diferença em sua parceria com Vinícius Júnior, e sua ausência tem sido sentida, com apenas um gol marcado pelo Real nos últimos três jogos.

City testa campeão português

O Sporting vive o seu melhor momento em Portugal nas últimas décadas. Foi campeão luso depois de quase 20 anos e, em 2022, disputa o título com o Porto, deixando para trás, para já, o arquirrival de Lisboa, o Benfica. De quebra, atingiu as oitavas de final apenas pela segunda vez no modelo atual da Liga dos Campeões.

O bom momento do Sporting não muda o desnível de forças deste encontro. O time luso entra como azarão contra o milionário Manchester City, campeão e atual líder na Inglaterra. Os Citizens compartilham da mesma obsessão do PSG, embora disputem um campeonato nacional mais concorrido.

Jack Grealish e Gabriel Jesus não estarão em campo para ajudar o City contra o Sporting no estádio Alvalade, em Lisboa. O time luso vai com força máxima.

Fonte: Ogol.com.br