Clássico Rei da Amazônia termina com empate de 1 a 1 entre Paysandu e Remo

Foi uma partida cheia de lances e de muito suor entre os dois grupos, mas também de equilíbrio entre Paysandu e Clube do Remo, em jogo válido pela 7ª Rodada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022, que teve a transmissão lance a lance da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato. Este foi o primeiro RE X PA deste ano, na casa do Bicola, o Estádio Leônidas de Castro Sodré, a Curuzu, onde os gols de Brenner, do Remo, e de Dioguinho, ex-Remo e agora bicolor, saíram nos momentos finais da eletrizante partida.



Remo e Paysandu entraram no gramado com todo o esmero e a sede de gols e de vitórias para se manterem na liderança absoluta de seus respectivos grupos. O Papão trouxe na bagagem a garantia da classificação antecipada, enquanto os azulinos precisavam dos três pontos, para garantir a sua. Todavia, os primeiros ataques partiram do lado bicolor, que buscou intensamente o ataque nos primeiros 10 minutos de jogo. Logo aos três da fase inicial, o atacante Marcelo Toscano abriu o leque de ataques, com uma meia bicicleta na entrada da grande área, que passou bem perto da meta azulina. Pouco depois nova investida, também pela direita, mas a conclusão foi de Robinho. Vinicius defendeu prontamente, mostrando para o que foi na Curuzu.

Diante do resultado, a pontuação no grupo C do Parazão ficou confusa. O Caeté avançou também aos 13 pontos, após vencer o Bragantino, enquanto o Independente em seguida, com 11 pontos, seguido do Castanhal, com 10. Os azulinos chegam aos 13 e vão decidir a classificação na rodada final. Já o Paysandu, que já estava folgado, continua isolado na liderança do grupo A, com 14 pontos já garantido na fase final e ainda tem um jogo por fazer.



Agora o Paysandu se prepara para enfrentar o Castanhal, no próximo sábado, no Modelão. A equipe chega com a classificação garantida ao quadrangular decisivo, enquanto os azulinos têm pela frente o Águia de Marabá, ainda correndo risco. Os remistas entram em campo já classificados.

PRIMEIRO TEMPO

O Paysandu mandou dentro de casa na fase inicial, causando inclusive a primeira mudança, ainda na etapa inicial, no time remista. Gedoz saiu para o lugar de Ronald, mas a equipe não ganhou mobilidade. No começo da etapa final, o Paysandu tirou Ricardinho para o lugar de Dioguinho, e o jogo seguiu equilibrado.

A articulação bicolor esteve a maior parte do tempo atenta, explorando as laterais do Remo, que passou a encontrar mais espaço com o recuo da defesa bicolor. Aos 5, Ronaldo levantou bola na área e Brenner finalizou com perigo, forçando Elias a fazer a defesa.

Outra grande chance azulina aconteceu aos 16, depois do vacilo de Mikael na entrada da área, que deixou a bola nos pés de Bruno Alves. O atacante avançou e fez a finalização nas mãos de Curzel. Contando com o apoio da torcida, que compareceu em grande número, o Paysandu fez mais algumas mudanças. Danrlei e Yure substituíram Robinho e Toscano, para dar mais fôlego.

Do outro lado, Marco Antônio e Veraldo entraram nas vagas de Bruno Alves e Erick Flores, modificando todo setor de criação inicial. Com isso, esperava-se que o time fosse mais ofensivo. Na prática, os dois times se mantiveram mais comedidos, e o Paysandu teve dificuldade de usar em seu favor o gramado e a torcida e foi o Remo quem aproveitou a melhora, para abrir o placar aos 44 minutos, com Brenner, após escanteio cobrado por Ricardo Luz, pela direita, 1 a 0. Com o gol, o Paysandu se lançou ao ataque em busca do empate, que aconteceu aos 48, com Dioguinho completando cruzamento de escanteio, 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

7ª Rodada

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro – Curuzu

Paysandu

Elias Curzel; Igor Carvalho, Marcão, Genílson, João Paulo; Mikael, Ricardinho (Dioguinho), José Aldo, Marlon; Robinho (Yure) e Marcelo Toscano (Danrlei).

Técnico: Marcio Fernandes.

Remo

Vinicius; Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon, Leonan; Anderson Uchôa, Pingo, Felipe Gedoz (Ronald); Bruno Alves (Marco Antonio), Erick Flores (Veraldo) e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo

Arbitragem

Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Luiz Diego Nascimento Lopes e Rafael Ferreira Vieira

Imagens: John Wesley/Agência Paysandu e Samara Miranda/Agência Remo