Clássico Remo e Tuna termina em 0 a 0 na 5ª Rodada do Parazão 2022

Foi o segundo clássico na atual temporada do Campeonato Paraense de Futebol Profissional. Líderes de seus respectivos grupos, Clube do Remo e Tuna Luso Brasileira se confrontaram na noite deste domingo, 13, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, e cada um conquistou apenas um ponto, dado que as duas equipes armaram bem suas barreiras e, apesar de alguns intentos dramáticos, não houve gols. Os torcedores azulinos não gostaram do que viram da equipe de Paulo Bonamigo.

O jogo desta noite foi acompanhado em todos os seus lances pela equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 50 anos vendendo mais barato.

Na partida desta noite não passou despercebida a competência do goleiro Victor Lube, da Tuna, que segurou o ataque azuliuno e garantiu um ponto precisoso para a Cruz de Malta.

Remo tem compromisso na próxima quarta-feira, 16, às 15h30, contra o Bragantino, no estádio Diogão, em Bragança e a Tuna volta a campo quinta-feira, 17, às 9h30, no estádio Francisco Vasques, o Souza, contra o Castanhal.

No começo do Jogo, as duas equipes mostraram ou criaram poucas oportunidades de gol. Os donos da casa tinham mais a bola, mas havia dificuldade de entrar na retranca da Águia Guerrira. De seu lado, a Lusa adotou uma postura mais reativa durante o duelo e conseguiu chegar ao gol com lances de bola parada.

Assim, o Remo partiu para o ataque. Erick Flores municiava os laterais Paulo Henrique e Ricardo Luz em jogadas de linha de fundo. Brenner e Bruno Alves saíram da área para buscar jogo. Contudo, o volume de jogo não era transformado em chances claras de gol.

Por sua vez, a Águia Guerreira manteve a proposta de contra-ataque durante toda a primeira etapa. Nas poucas oportunidades em que chegou à meta azulina, a Lusa parou em boas intervenções de Vinícius. Além disso, devido à postura defensiva de jogo, dois jogadores cruzmaltinos acabaram amarelados antes do intervalo. Entre os lances de destaque de ambas as equipes, estiveram o chute de Bruno Alves aos 23, defendido por Victor Lube; o chute de Jayme, aos 31, que levou certo perigo a Vinícius; e o fraco chute de Ricardo Luz, aos 41, que saiu pela linha de fundo. Além disso, houve pouca emoção na primeira etapa do Baenão.Segundo tempoSe no primeiro tempo faltou criatividade, no segundo faltou pontaria às equipes, principalmente o Remo. O clube azulino fez um “bombardeio” à meta de Victor Lube e por pouco não saiu com um placar positivo no Baenão. Além das chances desperdiçadas, o arqueiro tunante fez grandes defesas que garantiram o resultado de empate.

POLÊMICA

Houve polêmica de arbitragem, chutes para fora e defesas cinematográficas de Victor Lube. A principal delas ocorreu aos 23 minutos, em chute de Pingo. O goleiro cruzmaltino defendeu a bola no ângulo, em lance bastante difícil. Os lances da Águia do Souza, que já eram poucos, se tornaram cada vez mais escassos. No entanto, foram tão perigosos quanto os azulinos. Em um desses momentos, já na reta final de jogo, Fidelis errou uma finalização na pequena área remista. Nos minutos finais, a tônica da partida permaneceu: o Remo todo ao ataque e a Tuna se defendendo como pode. Aos 41, Felipe Gedoz ainda conseguiu carimbar a trave de Victor Lube, antes da arbitragem por ponto final ao duelo sem gols no Baenão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2022

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, Belém-Pa

5ª Rodada

Data: 13/02/22

Hora: 18h

REM

Remo

Vinícius, Ricardo Luz, Everton Sena, Marlon, Paulo Henrique, Pingo, Paulinho Curuá, Felipe Gedoz, Erick Flores, Bruno Alves e Brenner

Técnico: Paulo Bonamigo

Tuna Luso

Vitor Lube, Leo Rosa, Charles, Lucão, Edinaldo, Kaue, Alysson, Kaike, Alexandre, Paulo Rangel e Jayme

Técnico: Emerson Almeida

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo