Clássicos da aviação pousam na Amazônia

Entre os meses de fevereiro e março, o aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus, voltará a receber dois visitantes raros, sendo um deles um Boeing 747-400, que aterrissarão com objetivos diferentes. A programação passou a constar esta semana do registro de voos autorizados da Agência Nacional de Aviação – Anac.



O Boeing 747 que aterrissa em Manaus pertence à empresa americana National Airlines e o voo terá como objetivo o transporte de uma carga pontual, ainda não conhecida publicamente. O voo NCR-879 acontece no dia 7 de fevereiro, aterrissando em Manaus às 14h10, proveniente de Seattle, nos Estados UnidosdaAmérica. Na mesma noite, o avião decola de volta rumo a Miami.

Além do Boeing 747, há previsão de novo voo do Boeing 777-200 da também americana Omni Air International, a exemplo do que aconteceu no mês de janeiro. Diferente da operação da National, o da Omni tem por objetivo o transporte de passageiros, possivelmente ligados a pacotes turísticos.

BOEING 777

A operação está prevista para o começo do próximo mês, com chegada prevista para 3 de março às 13h30, proveniente de Miami. A volta da aeronave está agendada para 16h30 para a mesma cidade norte-americana.



O Boeing 777 é o 747 foram operados pela antiga Vários.



Atualmente, somente a Latam opera do 777 que é o maior jato bimotor de passageiros.

O Aeroporto internacional de Belém já recebeu várias vezes os dois modelos em suas pistas de pouso e decolagem.

Imagem: Divulgação