Classificado no Parazão, Remo tem reencontro da semifinal de 2020 contra o Castanhal

Leão recebe o Japiim na quarta-feira (21), às 17h, no Baenão

Após o segundo empate consecutivo pelo Parazão 2021, o Remo já está em Belém na preparação para mais um desafio. Nesta quarta-feira (21), no feriado de Tiradentes, o Leão encara o Castanhal pela sétima rodada, no Baenão, às 17h. O jogo marca o reencontro entre as equipes, após a semifinal do estadual do ano passado.

Semifinal 2020

Surpresa da última edição do Campeonato Paraense, Castanhal e Remo se enfrentaram duas vezes no Estádio do Mangueirão. No primeiro jogo, em 13 de agosto de 2020, Lucão, contra, deu a vitória para o Leão, que se aproximou da disputa pelo tricampeonato do Parazão.

Na partida da volta, no dia 20 de agosto, o Remo venceu novamente, dessa vez por 2 a 0. Eduardo Ramos e Tcharlles fizeram os gols da vitória que garantiu os azulinos na decisão, perdida no clássico contra o Paysandu.

Quase um ano depois…

Agora, as equipes se enfrentam pela primeira fase da competição. O Remo já está classificado para a próxima fase, no grupo B, com duas rodadas de antecipação. Já o Japiim, no grupo C, disputa com Águia de Marabá e Paragominas a outra vaga direta.