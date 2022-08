Claudia Jimenez morreu devido a uma insuficiência cardíaca

Na manhã deste sábado (20), morreu a atriz Claudia Jimenez, de 63 anos. Ela estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. De acordo com a TV Globo, a causa da morte foi uma insuficiência cardíaca.

A atriz sofria com um problema no coração, em decorrência da radioterapia para tratar um câncer no tórax. Ela descobriu um tumor maligno no tórax em 1986, quando foi ao médico investigar uma tosse persistente.

As sessões de radioterapia a qual foi submetida acabaram enfraquecendo o seu coração. Claudia passou por três cirurgias cardíacas. No coração, a atriz colocou cinco pontes de safena, substituiu uma válvula aórtica e colocou um marca-passo.

– Quando eu falo para o meu médico: “Ô, radioterapia desgraçada!”. Aí ele fala: “Mas se não fosse ela, você já estava há muito tempo lá em cima, né?”. E é verdade, quer dizer, a gente tem sempre que agradecer em vez de reclamar – disse Claudia, em entrevista ao Fantástico em 2014, meses depois da operação.

Claudia ficou marcada pelos personagens Dona Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo, e Edileuza, de Sai de Baixo. Sua estreia na vida artística foi no teatro, em 1978, na peça Ópera do Malandro, de Chico Buarque. Na TV, a primeira aparição foi nos anos 1980, no programa Viva o Gordo, de Jô Soares, que também morreu recentemente.

