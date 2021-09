Claudia Leitte ousa na montagem de look e usa calça com estampa de vaca

A cantora chamou a atenção na web com a combinação extravagante e recebeu vários elogios dos internautas

Claudia Leitte postou, nesta segunda-feira (27/9), uma foto no Instagram com um look ousado. De blazer rosa, boné branco e calça com estampa de vaca, a cantora posou para três imagens com a roupa que usará na gravação do Música Boa Ao Vivo, apresentado por Ivete Sangalo, nesta terça-feira (28/9).

Na legenda, a cantora brincou: “O que a vaca bebe? Se você respondeu leite, errou! A vaca bebe água e essa é a Claudia Leitte, saindo de uma gravação massa”. Nos comentários, recebeu vários elogios dos fãs. “Perfeita”, “Maravilhosa” e “Linda” foram algumas das respostas.

Claudia Leitte se junta à Ivete Sangalo na despedida do Música Boa. No último programa da edição, Alexandre Pires, Hiran, Juliette e Majur também vão se apresentar para encerrar a festa com a energia lá no alto.

Fonte Metropoles